https://ria.ru/20231019/trevoga-1903726373.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.10.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:18

2023-10-19T01:18

2023-10-19T01:18

специальная военная операция на украине

украина

полтавская область

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Полтавской области прозвучал в 23.54 среды, в Харьковской в 00.18 четверга (совпадает с мск). Следом тревогу объявили в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903726242.html

украина

полтавская область

одесская область

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украина, полтавская область, одесская область, вооруженные силы рф