https://ria.ru/20231019/traur-1903762573.html

Турция объявила трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Палестине

Турция объявила трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Палестине - РИА Новости, 19.10.2023

Турция объявила трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Палестине

Государственные флаги Турции будут приспущены на всей территории страны и в зарубежных представительствах до захода солнца в субботу в знак памяти о тысячах... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:17

2023-10-19T10:17

2023-10-19T10:17

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АНКАРА, 19 окт – РИА Новости. Государственные флаги Турции будут приспущены на всей территории страны и в зарубежных представительствах до захода солнца в субботу в знак памяти о тысячах погибших в Палестине, следует из распоряжения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. "Турция разделяет огромную боль наших палестинских братьев и сестер. В знак уважения к памяти тысяч жертв, большинство из которых - дети и ни в чем не повинные мирные жители, в Турции объявлен 3-дневный национальный траур", - говорится в обращении президента в соцсети Х. Отмечается, что "в связи с гибелью и ранениями людей в результате нападений Израиля на мирных жителей, в частности на больницу в Газе 17 октября 2023 года, признано целесообразным объявить трехдневный национальный траур". "Согласно этому решению, на всей территории Турции и в наших зарубежных представительствах приспустить на половину государственный флаг до захода солнца в субботу, 21 октября 2023 года", - говорится в обращении Эрдогана. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://radiosputnik.ria.ru/20231019/voyna-1903752818.html

https://ria.ru/20231019/gaza-1903744382.html

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