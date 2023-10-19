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Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест - РИА Новости, 19.10.2023
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04:35 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/tramp-1903734598.html
Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест
Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест - РИА Новости, 19.10.2023
Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест
Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил власти страны в двойных стандартах на фоне реакции на проникновение протестующих против боевых действий РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:35
2023-10-19T04:35
сша
дональд трамп-младший
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил власти страны в двойных стандартах на фоне реакции на проникновение протестующих против боевых действий в Газе в одно из зданий американского конгресса. "Запомните, друзья, это мятеж, только если это республиканцы делают. Если демократы, то это протест за социальную справедливость и на 100% нормально. Двойные стандарты правосудия США отвратительны", - написал Трамп-младший в соцсети Truth Social. Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением манифестантов в одно из них. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. Корреспондент РИА Новости насчитал около сотни активистов в наручниках, которых правоохранители вывели из здания и увезли в автобусах. Организаторы заявили о 500 арестованных. По сообщениям правоохранителей, некоторых задержанных обвинили в нападении на полицейских. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Самого Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, дональд трамп-младший, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп-младший, Джо Байден, В мире
Сын Трампа обвинил власти США в двойных стандартах из-за реакции на протест

Сын Трампа увидел двойные стандарты в реакции властей США на протест в конгрессе

© AP Photo / Mark HumphreyДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Mark Humphrey
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил власти страны в двойных стандартах на фоне реакции на проникновение протестующих против боевых действий в Газе в одно из зданий американского конгресса.
«
"Запомните, друзья, это мятеж, только если это республиканцы делают. Если демократы, то это протест за социальную справедливость и на 100% нормально. Двойные стандарты правосудия США отвратительны", - написал Трамп-младший в соцсети Truth Social.
Ранее протест активистов, среди которых члены организации Jewish voice for peace ("Еврейский голос за мир"), возле комплекса зданий конгресса обернулся проникновением манифестантов в одно из них. Полиция Капитолия задержала прорвавшихся в здание, а манифестантов оттеснила с улиц. Корреспондент РИА Новости насчитал около сотни активистов в наручниках, которых правоохранители вывели из здания и увезли в автобусах. Организаторы заявили о 500 арестованных. По сообщениям правоохранителей, некоторых задержанных обвинили в нападении на полицейских.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Самого Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
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