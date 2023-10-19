https://ria.ru/20231019/stradaniya-1903949743.html

МИД России: США нет дела до страданий гражданских в Палестине и Израиле

МИД России: США нет дела до страданий гражданских в Палестине и Израиле - РИА Новости, 19.10.2023

МИД России: США нет дела до страданий гражданских в Палестине и Израиле

Последствия наложения вето Вашингтоном на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому вопросу в СБ ООН "чудовищны", США нет дела до страдания... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:26

2023-10-19T21:26

2023-10-19T21:50

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Последствия наложения вето Вашингтоном на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому вопросу в СБ ООН "чудовищны", США нет дела до страдания гражданских лиц, страна изначально выступала против любых гуманитарных инициатив, заявили в МИД России.США ранее наложили вето в Совете Безопасности ООН на бразильский проект резолюции, призывающей Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Россия и Великобритания воздержались, остальные члены Совета Безопасности голосовали "за"."В условиях набирающей обороты конфронтации, рискующей выйти за границы ближневосточного региона и приобрести конфессиональное измерение, последствия такого шага чудовищны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипведомстве отметили, что каждый день промедления по вопросу гуманитарной ситуации в секторе Газа и в зоне конфликта в целом означает страдания гражданских лиц."Однако до всего этого, очевидно, нет дела Вашингтону, где изначально выступили против любых гуманитарных инициатив. Там даже не пытаются считаться с тем, что право на самооборону не означает лицензию на неизбирательное массовое возмездие, не может и не должно реализовываться оккупирующей державой на оккупированной территории", - подчеркнули в МИД РФ.В МИД России напомнили, что именно политика Вашингтона на палестино-израильском направлении привела к текущему обострению."Именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение. Самонадеянно замкнув на себе все усилия в рамках ближневосточного урегулирования, американцы последние годы только и делали, что методично "хоронили" мирный процесс и законные чаяния палестинцев на собственное государство, обещанное им еще в 1947 году", - заявили в российском дипведомстве.В МИД РФ напомнили, что 16 октября Совбез ООН не принял российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа."Если бы СБ ООН принял 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, трагического ракетного удара по больничному комплексу "Аль-Ахли", жертвами которого стали, по поступающей информации, свыше 800 палестинцев, можно было бы избежать", - заявили в МИД России.Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/bolnitsa-1903951582.html

https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950840.html

https://ria.ru/20231019/izrail-1903949616.html

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