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Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров, заявил МИД Египта - РИА Новости, 19.10.2023
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19:26 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/stol-1903937498.html
Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров, заявил МИД Египта
Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров, заявил МИД Египта - РИА Новости, 19.10.2023
Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров, заявил МИД Египта
Израиль и палестинцы должны вернуться за стол переговоров, необходимо создание палестинского государства в границах 1967 года, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T19:26
2023-10-19T19:26
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Израиль и палестинцы должны вернуться за стол переговоров, необходимо создание палестинского государства в границах 1967 года, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. "Нет альтернативы, кроме как возвращения сторон за стол переговоров и создания палестинского государствах в границах 1967 года", - сказал Шукри в ходе совместной пресс-конференции в Каире с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Глава МИД Египта также подчеркнул, что его страна выступает против насильственного перемещения палестинцев. Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231018/aktsiya-1903711288.html
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в мире, израиль, египет, россия, анатолий викторов, антониу гутерреш, самех шукри, оон, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, Анатолий Викторов, Антониу Гутерреш, Самех Шукри, ООН, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров, заявил МИД Египта

МИД Египта: Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри . Архивное фото
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Израиль и палестинцы должны вернуться за стол переговоров, необходимо создание палестинского государства в границах 1967 года, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
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"Нет альтернативы, кроме как возвращения сторон за стол переговоров и создания палестинского государствах в границах 1967 года", - сказал Шукри в ходе совместной пресс-конференции в Каире с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Митинг в поддержку Израиля у здания израильского посольства в Афинах. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В Афинах прошли митинги в поддержку Палестины и Израиля
18 октября, 21:55
Глава МИД Египта также подчеркнул, что его страна выступает против насильственного перемещения палестинцев.
Шукри ранее заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы допустить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. По его словам, со стороны Египта "Рафах" не закрывался. Также Шукри сообщил, что КПП за последние несколько дней обстреливали не менее четырех раз, в том числе один раз во время ремонта. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов во вторник заявлял, что "Рафах" не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев
Вчера, 16:55
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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В миреИзраильЕгипетРоссияАнатолий ВикторовАнтониу ГутеррешСамех ШукриООНРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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