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Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
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18:41 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/spiker-1903928086.html
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ
Конгрессмен Джим Джордан отказался от продолжения борьбы за пост спикера и не будет проводить третий раунд голосования, поддержав взамен продление полномочий... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:41
2023-10-19T18:41
в мире
израиль
украина
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Конгрессмен Джим Джордан отказался от продолжения борьбы за пост спикера и не будет проводить третий раунд голосования, поддержав взамен продление полномочий Патрика Макгенри на посту временного главы палаты представителей до января, утверждает издание Punchbowl News. Сторонник экс-президента Дональда Трампа, который был выдвинут республиканским большинством палаты, не смог в ходе двух туров голосования набрать искомые 217 голосов. "Джим Джордан не будет проводить третье голосования за спикера. Он поддержит продолжение до января полномочий Патрика Макгенри как временного спикера", - пишет основатель Punchbowl News Джейк Шерман. Инициатива предполагает, что Макгенри получит расширенные полномочия, которые позволит палате принять к рассмотрению запрос Белого дома о выделении дополнительных миллиардов на помощь Израилю и Украине.
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в мире, израиль, украина, дональд трамп
В мире, Израиль, Украина, Дональд Трамп
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ

Punchbowl News: Джордан не будет проводить третье голосования за пост спикера

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжим Джордан
Джим Джордан - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джим Джордан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Конгрессмен Джим Джордан отказался от продолжения борьбы за пост спикера и не будет проводить третий раунд голосования, поддержав взамен продление полномочий Патрика Макгенри на посту временного главы палаты представителей до января, утверждает издание Punchbowl News.
Сторонник экс-президента Дональда Трампа, который был выдвинут республиканским большинством палаты, не смог в ходе двух туров голосования набрать искомые 217 голосов.
«
"Джим Джордан не будет проводить третье голосования за спикера. Он поддержит продолжение до января полномочий Патрика Макгенри как временного спикера", - пишет основатель Punchbowl News Джейк Шерман.
Инициатива предполагает, что Макгенри получит расширенные полномочия, которые позволит палате принять к рассмотрению запрос Белого дома о выделении дополнительных миллиардов на помощь Израилю и Украине.
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