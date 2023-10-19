https://ria.ru/20231019/spiker-1903928086.html
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ
Конгрессмен Джим Джордан отказался от продолжения борьбы за пост спикера и не будет проводить третий раунд голосования, поддержав взамен продление полномочий... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:41
2023-10-19T18:41
2023-10-19T18:41
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Конгрессмен Джим Джордан отказался от продолжения борьбы за пост спикера и не будет проводить третий раунд голосования, поддержав взамен продление полномочий Патрика Макгенри на посту временного главы палаты представителей до января, утверждает издание Punchbowl News. Сторонник экс-президента Дональда Трампа, который был выдвинут республиканским большинством палаты, не смог в ходе двух туров голосования набрать искомые 217 голосов. "Джим Джордан не будет проводить третье голосования за спикера. Он поддержит продолжение до января полномочий Патрика Макгенри как временного спикера", - пишет основатель Punchbowl News Джейк Шерман. Инициатива предполагает, что Макгенри получит расширенные полномочия, которые позволит палате принять к рассмотрению запрос Белого дома о выделении дополнительных миллиардов на помощь Израилю и Украине.
https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, украина, дональд трамп
В мире, Израиль, Украина, Дональд Трамп
Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ
Punchbowl News: Джордан не будет проводить третье голосования за пост спикера