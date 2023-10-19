https://ria.ru/20231019/spiker-1903928086.html

Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ

Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023

Конгрессмен Джордан отказался от борьбы за пост спикера, пишут СМИ

Конгрессмен Джим Джордан отказался от продолжения борьбы за пост спикера и не будет проводить третий раунд голосования, поддержав взамен продление полномочий... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:41

2023-10-19T18:41

2023-10-19T18:41

в мире

израиль

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903322783_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_b9b48d6a285eb50ba433fa88b218d0d3.jpg

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Конгрессмен Джим Джордан отказался от продолжения борьбы за пост спикера и не будет проводить третий раунд голосования, поддержав взамен продление полномочий Патрика Макгенри на посту временного главы палаты представителей до января, утверждает издание Punchbowl News. Сторонник экс-президента Дональда Трампа, который был выдвинут республиканским большинством палаты, не смог в ходе двух туров голосования набрать искомые 217 голосов. "Джим Джордан не будет проводить третье голосования за спикера. Он поддержит продолжение до января полномочий Патрика Макгенри как временного спикера", - пишет основатель Punchbowl News Джейк Шерман. Инициатива предполагает, что Макгенри получит расширенные полномочия, которые позволит палате принять к рассмотрению запрос Белого дома о выделении дополнительных миллиардов на помощь Израилю и Украине.

https://ria.ru/20231004/posledstvie-1900320524.html

израиль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, украина, дональд трамп