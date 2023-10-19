https://ria.ru/20231019/spetsoperatsiya-1903855645.html
Российская ПВО перехватила две ракеты С-200
Российская ПВО перехватила две ракеты С-200 - РИА Новости, 19.10.2023
Российская ПВО перехватила две ракеты С-200
Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:48
2023-10-19T14:48
2023-10-19T14:53
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ."В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231019/kherson-1903854276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российская ПВО перехватила две ракеты С-200
Минобороны: российская ПВО перехватила две переоборудованные ракеты С-200
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ.
"В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении