https://ria.ru/20231019/spetsoperatsiya-1903855645.html

Российская ПВО перехватила две ракеты С-200

Российская ПВО перехватила две ракеты С-200 - РИА Новости, 19.10.2023

Российская ПВО перехватила две ракеты С-200

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:48

2023-10-19T14:48

2023-10-19T14:53

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили две ракеты С-200 и 10 снарядов РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны РФ."В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231019/kherson-1903854276.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность