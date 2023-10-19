https://ria.ru/20231019/sotszaschita-1903859628.html

Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг

Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг - РИА Новости, 19.10.2023

Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг

Депутаты Воронежской областной думы расширили список срочных соцуслуг для постояльцев стационарных учреждений соцзащиты региона, сообщает заксобрание. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:55

2023-10-19T14:55

2023-10-19T17:29

воронежская область

общество

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили список срочных соцуслуг для постояльцев стационарных учреждений соцзащиты региона, сообщает заксобрание. Необходимые изменения были внесены в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области" на очередном заседании регионального парламента. В частности, депутатским решением перечень соцуслуг дополнен срочной услугой "сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями". Как отмечает облдума, данная услуга содержится в постановлении правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 "Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг". Новшество предусматривает, что одинокие граждане, проживающие в специализированных интернатах региона и не имеющие возможности себя обслуживать, смогут получать необходимый уход с помощью социальных работников во время прохождения лечения в учреждениях здравоохранения. "Услуга будет предоставляться специалистами казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения". Финансирование для обеспечения соответствующей деятельности предусмотрено в объеме около 2,5 миллиона рублей ежегодно", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, изменение в законодательстве логично увязывается с развитием регионального проекта "Старшее поколение", в рамках которого сегодня продолжается программа строительства современных домов-интернатов. За девять лет в Воронежской области возвели восемь новых современных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, завершается строительство еще двух подобных учреждений. Их отличием от предшественников будет новое архитектурное решение – квартирный тип размещения жилых помещений, чтобы пожилые люди чувствовали себя как дома.

https://ria.ru/20231006/podderzhka-1901002401.html

воронежская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума