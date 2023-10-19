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Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг - РИА Новости, 19.10.2023
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Воронежская область
 
14:55 19.10.2023 (обновлено: 17:29 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/sotszaschita-1903859628.html
Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг
Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг - РИА Новости, 19.10.2023
Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг
Депутаты Воронежской областной думы расширили список срочных соцуслуг для постояльцев стационарных учреждений соцзащиты региона, сообщает заксобрание. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:55
2023-10-19T17:29
воронежская область
общество
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили список срочных соцуслуг для постояльцев стационарных учреждений соцзащиты региона, сообщает заксобрание. Необходимые изменения были внесены в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области" на очередном заседании регионального парламента. В частности, депутатским решением перечень соцуслуг дополнен срочной услугой "сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями". Как отмечает облдума, данная услуга содержится в постановлении правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 "Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг". Новшество предусматривает, что одинокие граждане, проживающие в специализированных интернатах региона и не имеющие возможности себя обслуживать, смогут получать необходимый уход с помощью социальных работников во время прохождения лечения в учреждениях здравоохранения. "Услуга будет предоставляться специалистами казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения". Финансирование для обеспечения соответствующей деятельности предусмотрено в объеме около 2,5 миллиона рублей ежегодно", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, изменение в законодательстве логично увязывается с развитием регионального проекта "Старшее поколение", в рамках которого сегодня продолжается программа строительства современных домов-интернатов. За девять лет в Воронежской области возвели восемь новых современных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, завершается строительство еще двух подобных учреждений. Их отличием от предшественников будет новое архитектурное решение – квартирный тип размещения жилых помещений, чтобы пожилые люди чувствовали себя как дома.
https://ria.ru/20231006/podderzhka-1901002401.html
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общество, воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Общество, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума
Для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили список услуг

Список услуг для постояльцев воронежских учреждений соцзащиты расширили

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы расширили список срочных соцуслуг для постояльцев стационарных учреждений соцзащиты региона, сообщает заксобрание.
Необходимые изменения были внесены в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан на территории Воронежской области" на очередном заседании регионального парламента. В частности, депутатским решением перечень соцуслуг дополнен срочной услугой "сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями". Как отмечает облдума, данная услуга содержится в постановлении правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236 "Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг".
Новшество предусматривает, что одинокие граждане, проживающие в специализированных интернатах региона и не имеющие возможности себя обслуживать, смогут получать необходимый уход с помощью социальных работников во время прохождения лечения в учреждениях здравоохранения.
«
"Услуга будет предоставляться специалистами казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения". Финансирование для обеспечения соответствующей деятельности предусмотрено в объеме около 2,5 миллиона рублей ежегодно", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, слова которого приводятся в сообщении.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Воронежская облдума расширила меры соцподдержки для жителей региона
6 октября, 16:58
По его словам, изменение в законодательстве логично увязывается с развитием регионального проекта "Старшее поколение", в рамках которого сегодня продолжается программа строительства современных домов-интернатов. За девять лет в Воронежской области возвели восемь новых современных домов-интернатов для престарелых и инвалидов, завершается строительство еще двух подобных учреждений. Их отличием от предшественников будет новое архитектурное решение – квартирный тип размещения жилых помещений, чтобы пожилые люди чувствовали себя как дома.
 
Воронежская областьОбществоВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
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