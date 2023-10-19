https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903860678.html

"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР

"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР - РИА Новости, 19.10.2023

"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР

Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили результаты встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума "Один... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:02

2023-10-19T15:02

2023-10-19T15:02

в мире

россия

китай

пекин

си цзиньпин

владимир путин

g7

форум "один пояс - один путь"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903603828_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_d2652fc0831bc84d341e74f0607f5496.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили результаты встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине."Товарищ и брат! Китай и Россия упорно трудятся над построением мирного, демократического и равноправного мира", – написали в комментариях."Китай и Россия стоят спина к спине, кто может их разделить?" – отметил участник дискуссии."Желаю, чтобы дружба между Китаем и Россией становилась все крепче и крепче!" - поделился мнением читатель."Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает российский народ, который встал на путь национального возрождения по своему выбору и защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", – подчеркнул один из пользователей."Китай и Россия объединяют усилия, G7 в шоке", – заметил второй."Суровая международная реальность тесно объединила Китай и Россию. Независимо от различий между нами, мы близкие товарищи в одном окопе и вместе боремся против грозного врага!" – добавил третий."Это не только напоминание о силе китайско-российских отношений, но и послание для США и западных стран", – резюмировали в беседе.Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.По словам Си Цзиньпина, китайская сторона готова вместе с Россией играть более важную роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.Глава КНР также подчеркнул готовность Китая вместе с Россией защищать общие интересы двух стран, региона и развивающихся стран.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231019/kitay-1903773014.html

https://ria.ru/20231018/putin-1903586033.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, g7, форум "один пояс - один путь"