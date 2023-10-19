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"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР - РИА Новости, 19.10.2023
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15:02 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903860678.html
"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР
"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР - РИА Новости, 19.10.2023
"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР
Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили результаты встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума "Один... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:02
2023-10-19T15:02
в мире
россия
китай
пекин
си цзиньпин
владимир путин
g7
форум "один пояс - один путь"
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили результаты встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине."Товарищ и брат! Китай и Россия упорно трудятся над построением мирного, демократического и равноправного мира", – написали в комментариях."Китай и Россия стоят спина к спине, кто может их разделить?" – отметил участник дискуссии."Желаю, чтобы дружба между Китаем и Россией становилась все крепче и крепче!" - поделился мнением читатель."Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает российский народ, который встал на путь национального возрождения по своему выбору и защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", – подчеркнул один из пользователей."Китай и Россия объединяют усилия, G7 в шоке", – заметил второй."Суровая международная реальность тесно объединила Китай и Россию. Независимо от различий между нами, мы близкие товарищи в одном окопе и вместе боремся против грозного врага!" – добавил третий."Это не только напоминание о силе китайско-российских отношений, но и послание для США и западных стран", – резюмировали в беседе.Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.По словам Си Цзиньпина, китайская сторона готова вместе с Россией играть более важную роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.Глава КНР также подчеркнул готовность Китая вместе с Россией защищать общие интересы двух стран, региона и развивающихся стран.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231019/kitay-1903773014.html
https://ria.ru/20231018/putin-1903586033.html
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в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, g7, форум "один пояс - один путь"
В мире, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, G7, Форум "Один пояс - один путь"
"G7 в шоке". Китайцы пришли в восторг от визита Путина в КНР

Читатели "Гуаньча" назвали сотрудничество России и Китая искренним

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам III Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили результаты встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
"Товарищ и брат! Китай и Россия упорно трудятся над построением мирного, демократического и равноправного мира", – написали в комментариях.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
МИД КНР назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружественными и глубокими
Вчера, 10:57
"Китай и Россия стоят спина к спине, кто может их разделить?" – отметил участник дискуссии.
"Желаю, чтобы дружба между Китаем и Россией становилась все крепче и крепче!" - поделился мнением читатель.
"Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает российский народ, который встал на путь национального возрождения по своему выбору и защищает национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", – подчеркнул один из пользователей.
"Китай и Россия объединяют усилия, G7 в шоке", – заметил второй.
"Суровая международная реальность тесно объединила Китай и Россию. Независимо от различий между нами, мы близкие товарищи в одном окопе и вместе боремся против грозного врага!" – добавил третий.
"Это не только напоминание о силе китайско-российских отношений, но и послание для США и западных стран", – резюмировали в беседе.
Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В среду он выступил на форуме "Один пояс, один путь". Затем состоялись российско-китайские переговоры.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" проходил в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
По словам Си Цзиньпина, китайская сторона готова вместе с Россией играть более важную роль в поддержании продовольственной безопасности, энергетической безопасности и стабильности глобальной цепочки производства и поставок.
Глава КНР также подчеркнул готовность Китая вместе с Россией защищать общие интересы двух стран, региона и развивающихся стран.
Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Путин рассказал о беседе с Си Цзиньпином с глазу на глаз за чашкой чая
18 октября, 13:10
 
В миреРоссияКитайПекинСи ЦзиньпинВладимир ПутинG7Форум "Один пояс - один путь"
 
 
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