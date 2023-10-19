https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903742628.html

Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну

Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну - РИА Новости, 19.10.2023

Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну

На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:38

2023-10-19T07:38

2023-10-19T07:38

россия

пхеньян

москва

сергей лавров

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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок энергоносителей, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я уже упомянул, что на следующий месяц планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - заявил он на пресс-подходе в Пхеньяне. Российский министр отметил, что там будут рассмотрены все направления сотрудничества, которые обсуждались лидерами России и КНДР на космодроме Восточный. "Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, в каких сферах Москва и Пхеньян могут и будут реализовывать совместные проекты.

https://ria.ru/20231019/kontakty-1903741597.html

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россия, пхеньян, москва, сергей лавров