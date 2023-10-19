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Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну - РИА Новости, 19.10.2023
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07:38 19.10.2023
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Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну - РИА Новости, 19.10.2023
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну
На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:38
2023-10-19T07:38
россия
пхеньян
москва
сергей лавров
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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок энергоносителей, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я уже упомянул, что на следующий месяц планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - заявил он на пресс-подходе в Пхеньяне. Российский министр отметил, что там будут рассмотрены все направления сотрудничества, которые обсуждались лидерами России и КНДР на космодроме Восточный. "Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, в каких сферах Москва и Пхеньян могут и будут реализовывать совместные проекты.
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россия, пхеньян, москва, сергей лавров
Россия, Пхеньян, Москва, Сергей Лавров
Россия и КНДР обсудят сотрудничество в геологоразведке и поставки Пхеньяну

Лавров: Россия и КНДР в ноябре обсудят сотрудничество в геологоразведке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. На заседании межправительственной комиссии РФ-КНДР, которое запланировано в ноябре, будет обсуждаться сотрудничество в сфере геологоразведки, планы поставок энергоносителей, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Я уже упомянул, что на следующий месяц планируется десятое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - заявил он на пресс-подходе в Пхеньяне.
Российский министр отметил, что там будут рассмотрены все направления сотрудничества, которые обсуждались лидерами России и КНДР на космодроме Восточный.
"Там есть и геологоразведка, есть и планы поставок энергоносителей, других товаров, которые необходимы нашим друзьям из КНДР", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о том, в каких сферах Москва и Пхеньян могут и будут реализовывать совместные проекты.
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Вчера, 07:21
 
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