https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903738815.html

Сечин сообщил о плане углубить сотрудничество с КНР по цепочке в энергетике

Сечин сообщил о плане углубить сотрудничество с КНР по цепочке в энергетике - РИА Новости, 19.10.2023

Сечин сообщил о плане углубить сотрудничество с КНР по цепочке в энергетике

Россия нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с Китаем по всей цепочке создания стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:23

2023-10-19T06:23

2023-10-19T06:24

россия

пекин

китай

экономика

игорь сечин

роснефть

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Россия нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с Китаем по всей цепочке создания стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин."Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.Сечин также отметил, что российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства и всегда строились на принципах доверия, уважения и учета интересов друг друга.Свой монолог он завершил известной фразой писателя Лу Синя: "Сами по себе дороги не появляются, а люди пройдут и протопчут".В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.

https://ria.ru/20231019/investitsii-1903738379.html

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россия, пекин, китай, экономика, игорь сечин, роснефть