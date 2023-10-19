https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903736707.html

КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией

КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.10.2023

КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией

Благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T05:15

2023-10-19T05:15

2023-10-19T05:22

россия

китай

си цзиньпин

в мире

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму."Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер", - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.

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