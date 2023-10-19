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КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.10.2023
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05:15 19.10.2023 (обновлено: 05:22 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/sotrudnichestvo-1903736707.html
КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией
КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.10.2023
КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией
Благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T05:15
2023-10-19T05:22
россия
китай
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму."Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер", - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.
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россия, китай, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, В мире
КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией

Си Цзиньпин отметил масштабный характер энергетическое сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский и китайские флаги
Российский и китайские флаги - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер, заявил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму.
"Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер", - написал Си Цзиньпин. Текст письма приводит Центральное телевидение Китая.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Китай и Россия углубляют политическое взаимодоверие, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 07:45
 
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