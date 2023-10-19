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Словения повысила уровень террористической угрозы до среднего, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
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02:59 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/sloveniya-1903730199.html
Словения повысила уровень террористической угрозы до среднего, пишут СМИ
Словения повысила уровень террористической угрозы до среднего, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2023
Словения повысила уровень террористической угрозы до среднего, пишут СМИ
Словения повысила уровень террористической угрозы в стране до среднего, передает Словенское агентство печати (STA). РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:59
2023-10-19T02:59
израиль
словения
брюссель
владимир путин
хамас
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Словения повысила уровень террористической угрозы в стране до среднего, передает Словенское агентство печати (STA). "Межведомственная рабочая группа по борьбе с терроризмом повысила уровень террористической угрозы в Словении с низкого до среднего "в связи с текущим обострением в области безопасности в Европе и на Ближнем Востоке и призывами к совершению терактов", - передает агентство. В прошлую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, словения, брюссель, владимир путин, хамас, оон, в мире
Израиль, Словения, Брюссель, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, В мире
Словения повысила уровень террористической угрозы до среднего, пишут СМИ

STA: Словения повысила уровень террористической угрозы в стране до среднего

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Любляна
Города мира. Любляна - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Словения повысила уровень террористической угрозы в стране до среднего, передает Словенское агентство печати (STA).
«
"Межведомственная рабочая группа по борьбе с терроризмом повысила уровень террористической угрозы в Словении с низкого до среднего "в связи с текущим обострением в области безопасности в Европе и на Ближнем Востоке и призывами к совершению терактов", - передает агентство.
В прошлую пятницу утром 20-летний Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Погиб 57-летний учитель французского Доминик Бернар, ещё трое человек получили ранения. Напавший был задержан полицией. Вечером 16 октября 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда открыл огонь из автоматического оружия в Брюсселе по трем гражданам Швеции, одетым в форму шведской сборной по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили напавшего и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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ИзраильСловенияБрюссельВладимир ПутинХАМАСООНВ мире
 
 
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