https://ria.ru/20231019/skver-1903895207.html
Сквер в центре Донецка назовут Кремлевским
Сквер в центре Донецка назовут Кремлевским - РИА Новости, 19.10.2023
Сквер в центре Донецка назовут Кремлевским
Мэр Донецка Алексей Кулемзин распорядился назвать сквер в центре города Кремлевским. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:44
2023-10-19T16:44
2023-10-19T16:44
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин распорядился назвать сквер в центре города Кремлевским. "Распоряжаюсь... присвоить скверу, расположенному севернее здания дома правительства в Ворошиловском районе города Донецка, наименование "Кремлевский"... Управлению информационной политики администрации города Донецка (Бабуков) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города Донецк... Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей главы администрации города Донецка Сухорукова М.А, Моисеенкова В.В.", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте администрации Донецка. Кулемзин в своем Telegram-канале также сообщил, что распоряжение издано с учетом мнения жителей города, которые активно поддержали идею о наименовании сквера.
https://ria.ru/20230821/aeroport-1891406722.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк)
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Сквер в центре Донецка назовут Кремлевским
Кулемзин распорядился назвать сквер в центре города Кремлевским