https://ria.ru/20231019/siyyarto-1903725944.html

Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина

Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина - РИА Новости, 19.10.2023

Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "лицемерием в кубе" критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T01:13

2023-10-19T01:13

2023-10-19T01:25

россия

эстония

венгрия

кайя каллас

виктор орбан

владимир путин

форум "один пояс - один путь"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903287164_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_21931e8e8d4dc87768345c94ea1af61d.jpg

БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "лицемерием в кубе" критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с президентом РФ Владимиром Путиным со стороны главы эстонского кабмина Каи Каллас, поскольку компания ее мужа продолжала вести бизнес с Россией. Ранее Путин и Орбан провели встречу на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине. Каллас заявила западным СМИ, что ей было "очень-очень неприятно" видеть фотографии, где российский президент и венгерский премьер пожимают друг другу руки. "Премьер-министра Эстонии Каю Каллас шокировала вчерашняя встреча премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина. Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение. С большим уважением замечу, что это та самая Кая Каллас, чей муж, как недавно выяснилось, даже после начала войны все еще владел долей в компании, которая поставляла сырье на 30 миллионов евро на российский завод, несмотря на бои. Лицемерие в кубе", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. В начале сентября Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку, подчеркнув, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230302/rossiya-1855454749.html

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782109991.html

россия

эстония

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, эстония, венгрия, кайя каллас, виктор орбан, владимир путин, форум "один пояс - один путь", в мире