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Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 19.10.2023
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17:07 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/situatsiya-1903901702.html
Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, заявил МИД Ирана
Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 19.10.2023
Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, заявил МИД Ирана
Регион Ближнего Востока находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля, такое заявление сделал РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:07
2023-10-19T17:07
в мире
ближний восток
израиль
джо байден
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мид ирана
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Регион Ближнего Востока находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля, такое заявление сделал глава МИД Ирана на пресс-конференции перед вылетом из Джидды, где в среду состоялось экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения обострения израильско-палестинского конфликта. "Регион находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля. Мы надеемся как можно скорее увидеть прекращение военных преступлений против жителей Газы", – приводит слова главы внешнеполитического ведомства исламской республики агентство IRNA. Амир Абдоллахиан рассказал об осуждении, выраженном участниками заседания по отношению к визиту президента США Джо Байдена в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, и назвал смехотворными заявления израильской стороны и США о том, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник был осуществлен силами палестинского сопротивления. Минздрав Газы заявил, что в результате удара погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/signaly-1903883015.html
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в мире, ближний восток, израиль, джо байден, цены на нефть, сша, владимир путин, мид ирана, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Израиль, Джо Байден, Цены на нефть, США, Владимир Путин, МИД Ирана, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, заявил МИД Ирана

Глава МИД Ирана: ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Регион Ближнего Востока находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля, такое заявление сделал глава МИД Ирана на пресс-конференции перед вылетом из Джидды, где в среду состоялось экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения обострения израильско-палестинского конфликта.
«
"Регион находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля. Мы надеемся как можно скорее увидеть прекращение военных преступлений против жителей Газы", – приводит слова главы внешнеполитического ведомства исламской республики агентство IRNA.
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Амир Абдоллахиан рассказал об осуждении, выраженном участниками заседания по отношению к визиту президента США Джо Байдена в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, и назвал смехотворными заявления израильской стороны и США о том, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник был осуществлен силами палестинского сопротивления.
Минздрав Газы заявил, что в результате удара погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа приблизилось к 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Израиль заявил об ударе по отряду палестинцев в лагере беженцев
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