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Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику - РИА Новости, 19.10.2023
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13:19 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/selkhozeksportery-1903822436.html
Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику
Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику - РИА Новости, 19.10.2023
Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику
Российские производители смогут получить компенсацию до 50% затрат на транспортировку агропродукции в наименее развитые страны, заявил вице-президент... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:19
2023-10-19T13:19
экономика
россия
ближний восток
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские производители смогут получить компенсацию до 50% затрат на транспортировку агропродукции в наименее развитые страны, заявил вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."Одно из нововведений в господдержке экспортеров в 2024 году - увеличение ставки компенсации затрат на транспортировку продукции АПК с 25 до 50%. Это будет касаться экспортеров, которые отправляют свою продукцию в наименее развитые страны, к которым относятся, в том числе, ряд стран африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Солодов.Он напомнил, что реализуемые РЭЦ программы направлены на поддержку отечественных компаний на всем экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования и компенсации затрат на транспортировку продукции.
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экономика, россия, ближний восток, российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии"
Экономика, Россия, Ближний Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России"

Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские производители смогут получить компенсацию до 50% затрат на транспортировку агропродукции в наименее развитые страны, заявил вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
"Одно из нововведений в господдержке экспортеров в 2024 году - увеличение ставки компенсации затрат на транспортировку продукции АПК с 25 до 50%. Это будет касаться экспортеров, которые отправляют свою продукцию в наименее развитые страны, к которым относятся, в том числе, ряд стран африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Солодов.
Сессия Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд
Вчера, 13:04
Он напомнил, что реализуемые РЭЦ программы направлены на поддержку отечественных компаний на всем экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования и компенсации затрат на транспортировку продукции.
 
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Форум "Сделано в России"
 
 
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