Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские производители смогут получить компенсацию до 50% затрат на транспортировку агропродукции в наименее развитые страны, заявил вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
"Одно из нововведений в господдержке экспортеров в 2024 году - увеличение ставки компенсации затрат на транспортировку продукции АПК с 25 до 50%. Это будет касаться экспортеров, которые отправляют свою продукцию в наименее развитые страны, к которым относятся, в том числе, ряд стран африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Солодов.
Он напомнил, что реализуемые РЭЦ программы направлены на поддержку отечественных компаний на всем экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования и компенсации затрат на транспортировку продукции.