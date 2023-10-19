https://ria.ru/20231019/selkhozeksportery-1903822436.html

Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику

Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику - РИА Новости, 19.10.2023

Сельхозэкспортеры смогут вернуть до 50% затрат на логистику

Российские производители смогут получить компенсацию до 50% затрат на транспортировку агропродукции в наименее развитые страны, заявил вице-президент... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:19

2023-10-19T13:19

2023-10-19T13:19

экономика

россия

ближний восток

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские производители смогут получить компенсацию до 50% затрат на транспортировку агропродукции в наименее развитые страны, заявил вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."Одно из нововведений в господдержке экспортеров в 2024 году - увеличение ставки компенсации затрат на транспортировку продукции АПК с 25 до 50%. Это будет касаться экспортеров, которые отправляют свою продукцию в наименее развитые страны, к которым относятся, в том числе, ряд стран африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Солодов.Он напомнил, что реализуемые РЭЦ программы направлены на поддержку отечественных компаний на всем экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования и компенсации затрат на транспортировку продукции.

https://ria.ru/20231019/rets-1903814063.html

россия

ближний восток

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Артем Смирнов

экономика, россия, ближний восток, российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии"