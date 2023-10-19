https://ria.ru/20231019/sechin-1903738568.html
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем - РИА Новости, 19.10.2023
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем
Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T06:15
2023-10-19T06:15
2023-10-19T06:55
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россия
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игорь сечин
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине."Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Уверен, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота", - сказал он.Сечин отметил, что давление на Китай и Россию со стороны Запада стимулирует развивать собственные региональные рынки."Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно способствует увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара США. То, что Запад сейчас фактически выталкивает и Россию, и Китай из долларовой зоны, будет играть в дедолларизации не последнюю роль", - пояснил он.Также, по словам Сечина, Россия сейчас производит 12% мирового объема жидких углеводородов, на Китай приходится 14% их мирового потребления. Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, подчеркнул он. В результате, заключил Сечин, их доля в российско-китайских расчетах составляет в настоящее время 90%.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
https://ria.ru/20231019/investitsii-1903738379.html
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китай, россия, пекин, игорь сечин, роснефть, экономика
Китай, Россия, Пекин, Игорь Сечин, Роснефть, Экономика
Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем
Сечин: важно расширять применение юаня и рубля в расчетах с КНР
ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.
«
"Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Уверен, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота", - сказал он.
Сечин отметил, что давление на Китай и Россию со стороны Запада стимулирует развивать собственные региональные рынки.
"Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно способствует увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара США
. То, что Запад сейчас фактически выталкивает и Россию, и Китай из долларовой зоны, будет играть в дедолларизации не последнюю роль", - пояснил он.
Также, по словам Сечина, Россия сейчас производит 12% мирового объема жидких углеводородов, на Китай приходится 14% их мирового потребления. Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, подчеркнул он. В результате, заключил Сечин, их доля в российско-китайских расчетах составляет в настоящее время 90%.
В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.
Сечин назвал инвестиции в энергетику новой вехой сотрудничества с КНР