https://ria.ru/20231019/sechin-1903738568.html

Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем

Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем - РИА Новости, 19.10.2023

Сечин призвал расширять применение юаня и рубля в расчетах с Китаем

Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T06:15

2023-10-19T06:15

2023-10-19T06:55

китай

россия

пекин

игорь сечин

роснефть

экономика

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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Важно продолжать расширять применение юаня и рубля во взаиморасчетах с КНР и третьими странами, это позволит кратно увеличить товарооборот, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине."Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Уверен, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота", - сказал он.Сечин отметил, что давление на Китай и Россию со стороны Запада стимулирует развивать собственные региональные рынки."Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно способствует увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара США. То, что Запад сейчас фактически выталкивает и Россию, и Китай из долларовой зоны, будет играть в дедолларизации не последнюю роль", - пояснил он.Также, по словам Сечина, Россия сейчас производит 12% мирового объема жидких углеводородов, на Китай приходится 14% их мирового потребления. Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, подчеркнул он. В результате, заключил Сечин, их доля в российско-китайских расчетах составляет в настоящее время 90%.В четверг в Пекине открылся Пятый Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Мероприятие проводится ежегодно с 2018 года. Форум проходит под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР, соорганизаторами являются "Роснефть" и китайская CNPC.

https://ria.ru/20231019/investitsii-1903738379.html

китай

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китай, россия, пекин, игорь сечин, роснефть, экономика