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В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины - РИА Новости, 19.10.2023
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04:07 19.10.2023 (обновлено: 04:25 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/sdelka-1903733547.html
В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины
В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины - РИА Новости, 19.10.2023
В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины
Продолжение политики США по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T04:07
2023-10-19T04:25
в мире
сша
украина
европа
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Продолжение политики США по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами, такое мнение выразил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft."Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на европейском континенте на протяжении более ста лет", — говорится в публикации.По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному "подчинению" Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах."На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире", — считает аналитик.Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого "мощь Америки" будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html
https://ria.ru/20231019/general-1903726098.html
сша
украина
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в мире, сша, украина, европа
В мире, США, Украина, Европа
В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины

RS: продолжая поддерживать Киев, США рискуют принести в жертву Западную Европу

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Продолжение политики США по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами, такое мнение выразил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.
"Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на европейском континенте на протяжении более ста лет", — говорится в публикации.
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По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному "подчинению" Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.
«
"На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире", — считает аналитик.
Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого "мощь Америки" будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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