https://ria.ru/20231019/sdelka-1903733547.html

В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины

В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины - РИА Новости, 19.10.2023

В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины

Продолжение политики США по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T04:07

2023-10-19T04:07

2023-10-19T04:25

в мире

сша

украина

европа

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Продолжение политики США по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами, такое мнение выразил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft."Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на европейском континенте на протяжении более ста лет", — говорится в публикации.По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному "подчинению" Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах."На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире", — считает аналитик.Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого "мощь Америки" будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20231018/vsu-1903631789.html

https://ria.ru/20231019/general-1903726098.html

сша

украина

европа

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в мире, сша, украина, европа