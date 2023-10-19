В США объяснили, кого нужно принести в жертву ради Украины
RS: продолжая поддерживать Киев, США рискуют принести в жертву Западную Европу
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Продолжение политики США по поддержке Украины может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами, такое мнение выразил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.
"Существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины, и американским политикам необходимо осознать этот риск. Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на европейском континенте на протяжении более ста лет", — говорится в публикации.
По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному "подчинению" Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.
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"На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире", — считает аналитик.
Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого "мощь Америки" будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.