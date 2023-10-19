https://ria.ru/20231019/sammit-1903938615.html

СМИ: более 30 государств подтвердили участие в саммите по Газе

СМИ: более 30 государств подтвердили участие в саммите по Газе - РИА Новости, 19.10.2023

СМИ: более 30 государств подтвердили участие в саммите по Газе

Более 30 государств и три международные организации подтвердили участие на саммите по сектору Газа, который состоится в субботу в египетской столице Каире,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T19:34

2023-10-19T19:34

2023-10-19T19:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

антониу гутерреш

оон

хамас

евросоюз

египет

турция

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Более 30 государств и три международные организации подтвердили участие на саммите по сектору Газа, который состоится в субботу в египетской столице Каире, сообщил телеканал Al-Qahera News.Ранее сообщалось, что в саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш и лидеры ряда арабских стран, Турции, Греции, Кипра и Италии. Посол Египта в Риме Бассам Ради отмечал, что члены Совбеза ООН наряду с Турцией, ФРГ, Италией и ЕС получили приглашения на субботний саммит по Палестине в Египте."На данный момент 31 государство и три международные организации подтвердили свое участие на Каирском саммите мира", - говорится в сообщении телеканала.Каирский саммит мира (Cairo Peace Summit) пройдет 21 октября, инициатором мероприятия выступил Египет.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231019/genotsid-1903937970.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

египет

турция

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, евросоюз, египет, турция, в мире