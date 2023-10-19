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Полиция Сан-Франциско отказалась зачищать город от бездомных к саммиту АТЭС
Полиция Сан-Франциско отказалась зачищать город от бездомных к саммиту АТЭС - РИА Новости, 19.10.2023
Полиция Сан-Франциско отказалась зачищать город от бездомных к саммиту АТЭС
Полиция Сан-Франциско не станет зачищать город от бездомных к ноябрьскому саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил шеф РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:55
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полиция Сан-Франциско не станет зачищать город от бездомных к ноябрьскому саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил шеф городской полиции Уильям Скотт. "Мы не будем проводить зачистки, у нас в городе есть инфраструктура, чтобы ответить на некоторые вызовы, связанные с этим вопросом. И мы подключим эту инфраструктуру, чтобы быть уверенными, что ее смогут использовать люди в нужде", - сказал Скотт на пресс-конференции. В целом же правоохранители на пресс-конференции обещали, что при подготовке и проведении саммита будут предприняты меры безопасности, соответствующие уровню мероприятия. Вопрос о ситуации с бездомными на пресс-конференции прозвучал неслучайно. Улицы калифорнийских городов заполнены людьми, разбивающими там палатки или ютящимися на одеялах. Эта проблема для штата стоит острее, чем для многих американских регионов. Сан-Франциско в лидерах по количеству бездомных на улицах, их много в деловой и центральной частях города. Кроме того, там высок и уровень уличных краж, например, окно автомобиля легко могут разбить, увидев на заднем сидении любую сумку или рюкзак. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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сан-франциско, в мире
Полиция Сан-Франциско отказалась зачищать город от бездомных к саммиту АТЭС
Полиция Сан-Франциско отказалась зачищать город от бездомных к саммиту АТЭС
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Полиция Сан-Франциско не станет зачищать город от бездомных к ноябрьскому саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил шеф городской полиции Уильям Скотт.
«
"Мы не будем проводить зачистки, у нас в городе есть инфраструктура, чтобы ответить на некоторые вызовы, связанные с этим вопросом. И мы подключим эту инфраструктуру, чтобы быть уверенными, что ее смогут использовать люди в нужде", - сказал Скотт на пресс-конференции.
В целом же правоохранители на пресс-конференции обещали, что при подготовке и проведении саммита будут предприняты меры безопасности, соответствующие уровню мероприятия.
Вопрос о ситуации с бездомными на пресс-конференции прозвучал неслучайно. Улицы калифорнийских городов заполнены людьми, разбивающими там палатки или ютящимися на одеялах. Эта проблема для штата стоит острее, чем для многих американских регионов. Сан-Франциско в лидерах по количеству бездомных на улицах, их много в деловой и центральной частях города. Кроме того, там высок и уровень уличных краж, например, окно автомобиля легко могут разбить, увидев на заднем сидении любую сумку или рюкзак.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
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