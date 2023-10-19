https://ria.ru/20231019/sakharozamenitel-1903760870.html

В ГД попросили Попову проверить безопасность популярного заменителя сахара

В ГД попросили Попову проверить безопасность популярного заменителя сахара - РИА Новости, 19.10.2023

В ГД попросили Попову проверить безопасность популярного заменителя сахара

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой проверить популярный заменитель сахара на безопасность для здоровья, копия... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:12

2023-10-19T10:12

2023-10-19T10:12

россия

борис чернышов (депутат)

анна попова

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

экономика

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МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Роспотребнадзора Анне Поповой проверить популярный заменитель сахара на безопасность для здоровья, копия письма с соответствующим запросом имеется у РИА Новости. По словам Чернышова, граждане РФ крайне в своих обращениях к нему выражают обеспокоенность вопросом безопасности аспартама, найденного в сладких напитках и продуктах, относительно потенциальных негативных последствий потребления аспартама на здоровье. "Уважаемая Анна Юрьевна, прошу вас провести проверку по фактам и доводам, приведённым в обращениях граждан, а также прошу предоставить подробную информацию о последних исследованиях и официальных выводах Роспотребнадзора относительно безопасности употребления аспартама в составе продуктов для здоровья граждан Российской Федерации", - сообщается в письме. Как стало известно, Агентство Всемирной организации здравоохранения по изучению рака (IARC) объявило искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном, отмечает политик. "Он часто используется в диетических газировках, леденцах, сухих завтраках, соках и других продуктах. Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что аспартам может вызывать рак, после анализа трех наблюдательных исследований с участием людей. Аспартам имеет код пищевой добавки Е951. Сообщается, что отечественные производители тоже широко его используют", - также пишет политик. По словам Чернышова, существует классификация канцерогенных веществ: группа 1 (доказанные канцерогены), группа А2 (вещества, которые, скорее всего, окажутся канцерогенами после дополнительных исследований), группа 2В (вещества, возможно канцерогенные) и группа 3 (вещества, которые не являются канцерогенами). Аспартам же был причислен к группе 2В как требующий дополнительных проверок, добавил он. "Аспартам широко известен как пищевая добавка Е951. Он примерно в 180-200 раз слаще столового сахара, не имеет запаха и хорошо растворим в воде. Несмотря на то, что этот подсластитель имеет калорийность 4 ккал/г, для создания сладкого вкуса необходимо настолько малое количество аспартама, что его калорийность можно приравнять к нулю", - при этом отметил Чернышов.

https://ria.ru/20230929/sakharozameniteli-1899013246.html

https://ria.ru/20231018/sakhar-1903655907.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, борис чернышов (депутат), анна попова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, экономика