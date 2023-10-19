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В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках - РИА Новости, 19.10.2023
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16:21 19.10.2023 (обновлено: 16:31 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/rynki-1903888291.html
В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках
В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках - РИА Новости, 19.10.2023
В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках
Белоруссия полностью компенсировала потери и издержки на рынках стран Запада от введения санкций, заявил в четверг министр экономики Александр Червяков на ХХIV... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T16:21
2023-10-19T16:31
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Белоруссия полностью компенсировала потери и издержки на рынках стран Запада от введения санкций, заявил в четверг министр экономики Александр Червяков на ХХIV международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", которая состоялась в Минске в четверг. "Сегодня мы полностью перекрыли издержки и потери на западном рынке, в недружественных странах. Мы уже компенсировали то падение, которое нам условно обеспечили наши бывшие партнеры. Консолидация внутри страны стала краеугольным камнем в организации этой работы", - приводит слова белорусского министра информагентство Белта. По словам Червякова, восстановление экономики Белоруссии после всех ограничений и санкций заняло шесть месяцев. "Эксперты предполагали падение экономики до 20% и, если бы не было соответствующей реакции, то, возможно, так бы и произошло. Однако консолидация государства и общества, а также решение тех задач, которые поставил перед нами президент, позволили оперативно принять все меры. Начиная с сентября этого года экономика начала восстанавливаться, и это восстановление продолжается", - отметил глава минэкономики Белоруссии.
https://ria.ru/20231019/mordoviya-1903799638.html
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цены на нефть, белоруссия, минск
Цены на нефть, Белоруссия, Минск
В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках

Министр Червяков: Белоруссия полностью компенсировала потери на западных рынках

© AP Photo / Sergei GritsЛюди с флагом Белоруссии в Минске
Люди с флагом Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Люди с флагом Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Белоруссия полностью компенсировала потери и издержки на рынках стран Запада от введения санкций, заявил в четверг министр экономики Александр Червяков на ХХIV международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", которая состоялась в Минске в четверг.
«
"Сегодня мы полностью перекрыли издержки и потери на западном рынке, в недружественных странах. Мы уже компенсировали то падение, которое нам условно обеспечили наши бывшие партнеры. Консолидация внутри страны стала краеугольным камнем в организации этой работы", - приводит слова белорусского министра информагентство Белта.
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По словам Червякова, восстановление экономики Белоруссии после всех ограничений и санкций заняло шесть месяцев.
«
"Эксперты предполагали падение экономики до 20% и, если бы не было соответствующей реакции, то, возможно, так бы и произошло. Однако консолидация государства и общества, а также решение тех задач, которые поставил перед нами президент, позволили оперативно принять все меры. Начиная с сентября этого года экономика начала восстанавливаться, и это восстановление продолжается", - отметил глава минэкономики Белоруссии.
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