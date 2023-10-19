https://ria.ru/20231019/rynki-1903888291.html

В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках

В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках - РИА Новости, 19.10.2023

В Белоруссии заявили, что компенсировали потери на западных рынках

Белоруссия полностью компенсировала потери и издержки на рынках стран Запада от введения санкций, заявил в четверг министр экономики Александр Червяков на ХХIV... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T16:21

2023-10-19T16:21

2023-10-19T16:31

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минск

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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Белоруссия полностью компенсировала потери и издержки на рынках стран Запада от введения санкций, заявил в четверг министр экономики Александр Червяков на ХХIV международной научной конференции "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития", которая состоялась в Минске в четверг. "Сегодня мы полностью перекрыли издержки и потери на западном рынке, в недружественных странах. Мы уже компенсировали то падение, которое нам условно обеспечили наши бывшие партнеры. Консолидация внутри страны стала краеугольным камнем в организации этой работы", - приводит слова белорусского министра информагентство Белта. По словам Червякова, восстановление экономики Белоруссии после всех ограничений и санкций заняло шесть месяцев. "Эксперты предполагали падение экономики до 20% и, если бы не было соответствующей реакции, то, возможно, так бы и произошло. Однако консолидация государства и общества, а также решение тех задач, которые поставил перед нами президент, позволили оперативно принять все меры. Начиная с сентября этого года экономика начала восстанавливаться, и это восстановление продолжается", - отметил глава минэкономики Белоруссии.

https://ria.ru/20231019/mordoviya-1903799638.html

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цены на нефть, белоруссия, минск