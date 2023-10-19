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В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены

В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены - РИА Новости, 19.10.2023

В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены

Гражданин Египта, женатый на омичке и заказавший ее убийство, заявил, что просто хотел всех разыграть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:53

2023-10-19T15:53

2023-10-19T15:53

происшествия

омск

египет

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ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Гражданин Египта, женатый на омичке и заказавший ее убийство, заявил, что просто хотел всех разыграть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Как ранее сообщали в пресс-службе регионального УМВД, задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли "киллера" выступил оперативник. Как выяснили следователи СУСК РФ по Омской области, мужчина планировал развод с супругой, но не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь. "(Мужчина был) готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 миллиона рублей убить еще одну знакомую женщину... Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело расследовалось по статьям "организация и пособничество в убийстве" и "приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц". Оно направлено в Куйбышевский районный суд Омска.

https://ria.ru/20230829/killer-1892947885.html

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

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происшествия, омск, египет, жилье, омская область