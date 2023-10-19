Рейтинг@Mail.ru
В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/rozygrysh-1903878616.html
В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены
В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены - РИА Новости, 19.10.2023
В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены
Гражданин Египта, женатый на омичке и заказавший ее убийство, заявил, что просто хотел всех разыграть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:53
2023-10-19T15:53
происшествия
омск
египет
жилье
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Гражданин Египта, женатый на омичке и заказавший ее убийство, заявил, что просто хотел всех разыграть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Как ранее сообщали в пресс-службе регионального УМВД, задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли "киллера" выступил оперативник. Как выяснили следователи СУСК РФ по Омской области, мужчина планировал развод с супругой, но не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь. "(Мужчина был) готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 миллиона рублей убить еще одну знакомую женщину... Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть", - сообщили в прокуратуре. Уголовное дело расследовалось по статьям "организация и пособничество в убийстве" и "приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц". Оно направлено в Куйбышевский районный суд Омска.
https://ria.ru/20230829/killer-1892947885.html
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
омск
египет
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, египет, жилье, омская область
Происшествия, Омск, Египет, Жилье, Омская область
В Омске египтянин якобы в шутку нанял киллера для убийства жены

В Омске египтянин якобы для розыгрыша нанял киллера, чтобы убить жену

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Гражданин Египта, женатый на омичке и заказавший ее убийство, заявил, что просто хотел всех разыграть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Как ранее сообщали в пресс-службе регионального УМВД, задержан 41-летний мужчина с двойным гражданством России и Египта. Его подозревают в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Исполнителя мужчина нашел через знакомого в интернете и при встрече заплатил ему аванс в тысячу евро. В роли "киллера" выступил оперативник. Как выяснили следователи СУСК РФ по Омской области, мужчина планировал развод с супругой, но не хотел делить с ней имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами и определять, с кем останется их 5-летняя дочь.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Ивановской области завели дело на двоих мужчин, пытавшихся нанять киллера
29 августа, 16:34
«
"(Мужчина был) готов заплатить за убийство жены 700 тысяч рублей, а также попросил впоследствии за 1,5 миллиона рублей убить еще одну знакомую женщину... Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть", - сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело расследовалось по статьям "организация и пособничество в убийстве" и "приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц". Оно направлено в Куйбышевский районный суд Омска.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Новосибирске арестовали киллеров, не убивших бизнесмена семью выстрелами
Вчера, 10:58
 
ПроисшествияОмскЕгипетЖильеОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала