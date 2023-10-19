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Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.10.2023
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15:09 19.10.2023 (обновлено: 15:18 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/rossiya-1903864660.html
Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин
Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.10.2023
Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин
Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:09
2023-10-19T15:18
экономика
россия
михаил мишустин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России". "Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться. Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Идет активное формирование экономики предложения, как нам поручил президент. По данным Росстата, за восемь месяцев этого года рост в обрабатывающих отраслях превысил шесть с половиной процентов", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Санкции в отношении России
Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин

Мишустин: Россия продолжает развиваться, вопреки всем вызовам и давлению

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве. 19 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме Сделано в России в Москве. 19 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве. 19 октября 2023
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России".
"Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться. Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Идет активное формирование экономики предложения, как нам поручил президент. По данным Росстата, за восемь месяцев этого года рост в обрабатывающих отраслях превысил шесть с половиной процентов", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинСанкции в отношении России
 
 
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