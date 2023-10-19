https://ria.ru/20231019/rossiya-1903864660.html

Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин

Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин - РИА Новости, 19.10.2023

Россия продолжает развиваться, несмотря на давление, заявил Мишустин

Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:09

2023-10-19T15:09

2023-10-19T15:18

экономика

россия

михаил мишустин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться, значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России". "Вопреки всем вызовам и давлению, Россия продолжает развиваться. Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Идет активное формирование экономики предложения, как нам поручил президент. По данным Росстата, за восемь месяцев этого года рост в обрабатывающих отраслях превысил шесть с половиной процентов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231014/mid-1902698811.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин, санкции в отношении россии