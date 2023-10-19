https://ria.ru/20231019/rossiya-1903863544.html

Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией

Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией - РИА Новости, 19.10.2023

Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией

Очень многие страны хотят вести дела с РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", глава... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:06

2023-10-19T15:06

2023-10-19T15:18

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очень многие страны хотят вести дела с РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", глава правительства выразил уверенность, что РФ и партнеры научатся обходиться без западных посредников и удастся обеспечить доступ на мировые рынки за счет собственной инфраструктуры. "Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников. И обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли. Прогресс в этом деле есть. И немалый", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин