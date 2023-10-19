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Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией - РИА Новости, 19.10.2023
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15:06 19.10.2023 (обновлено: 15:18 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/rossiya-1903863544.html
Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией
Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией - РИА Новости, 19.10.2023
Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией
Очень многие страны хотят вести дела с РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", глава... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:06
2023-10-19T15:18
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очень многие страны хотят вести дела с РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", глава правительства выразил уверенность, что РФ и партнеры научатся обходиться без западных посредников и удастся обеспечить доступ на мировые рынки за счет собственной инфраструктуры. "Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников. И обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли. Прогресс в этом деле есть. И немалый", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что многие страны хотят вести дела с Россией

Мишустин уверен, что Россия сможет вести дела с другими странами без посредников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве. 19 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме Сделано в России в Москве. 19 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве. 19 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очень многие страны хотят вести дела с РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Сделано в России", глава правительства выразил уверенность, что РФ и партнеры научатся обходиться без западных посредников и удастся обеспечить доступ на мировые рынки за счет собственной инфраструктуры.
"Очень многие государства хотят с нами вести дела, торговать, инвестировать в Россию. Уверен, что вместе мы научимся обходиться без западных посредников. И обеспечим доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнерами инфраструктуры внешней торговли. Прогресс в этом деле есть. И немалый", - сказал Мишустин.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии встречи участников форума Один пояс, один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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