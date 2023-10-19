https://ria.ru/20231019/rets-1903824690.html
РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию
РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию - РИА Новости, 19.10.2023
РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:50
2023-10-19T13:50
2023-10-19T13:50
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903830653_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_6933f02c9dd098d2a2023beb9ede69c1.jpg
МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции российских экспортеров на внешних рынках, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."РЭЦ стремится постоянно развивать свой портфель поддержки и адаптировать его под изменения экономической и геополитической конъюнктуры. Мы как вносим точечные изменения в правила предоставления господдержки и расширяем существующие меры, так и запускаем абсолютно новые программы, которые нужны экспортерам. Сейчас совместно с Минпромторгом работаем над перезапуском господдержки по послепродажному обслуживанию продукции экспортеров", - сказал Солодов.Перезапуск программы ожидается в 2024 году.В обновленной программе будут сняты барьеры, ограничивающие доступ к получению господдержки (в частности, требования по подтверждению экспортных поставок продукции), а также будет расширен перечень компенсируемых затрат с учетом пожелания и потребности экспортеров.Кроме того, предусматриваются различные способы подтверждения понесенных затрат, в том числе путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию.Претендовать на получение поддержки смогут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Средства можно будет направить на создание сервисных центров за рубежом, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.
https://ria.ru/20231019/rets-1903814063.html
https://ria.ru/20231019/rets-1903792170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 19 окт- РИА Новости
. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции российских экспортеров на внешних рынках, заявил вице-президент РЭЦ
Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
"РЭЦ стремится постоянно развивать свой портфель поддержки и адаптировать его под изменения экономической и геополитической конъюнктуры. Мы как вносим точечные изменения в правила предоставления господдержки и расширяем существующие меры, так и запускаем абсолютно новые программы, которые нужны экспортерам. Сейчас совместно с Минпромторгом работаем над перезапуском господдержки по послепродажному обслуживанию продукции экспортеров", - сказал Солодов.
Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд
Перезапуск программы ожидается в 2024 году.
В обновленной программе будут сняты барьеры, ограничивающие доступ к получению господдержки (в частности, требования по подтверждению экспортных поставок продукции), а также будет расширен перечень компенсируемых затрат с учетом пожелания и потребности экспортеров.
Кроме того, предусматриваются различные способы подтверждения понесенных затрат, в том числе путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию.
РЭЦ: успешный экспорт должна сопровождать развитая торговая инфраструктура
Претендовать на получение поддержки смогут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Средства можно будет направить на создание сервисных центров за рубежом, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.