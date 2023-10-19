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РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию - РИА Новости, 19.10.2023
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13:50 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/rets-1903824690.html
РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию
РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию - РИА Новости, 19.10.2023
РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:50
2023-10-19T13:50
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции российских экспортеров на внешних рынках, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."РЭЦ стремится постоянно развивать свой портфель поддержки и адаптировать его под изменения экономической и геополитической конъюнктуры. Мы как вносим точечные изменения в правила предоставления господдержки и расширяем существующие меры, так и запускаем абсолютно новые программы, которые нужны экспортерам. Сейчас совместно с Минпромторгом работаем над перезапуском господдержки по послепродажному обслуживанию продукции экспортеров", - сказал Солодов.Перезапуск программы ожидается в 2024 году.В обновленной программе будут сняты барьеры, ограничивающие доступ к получению господдержки (в частности, требования по подтверждению экспортных поставок продукции), а также будет расширен перечень компенсируемых затрат с учетом пожелания и потребности экспортеров.Кроме того, предусматриваются различные способы подтверждения понесенных затрат, в том числе путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию.Претендовать на получение поддержки смогут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Средства можно будет направить на создание сервисных центров за рубежом, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции российских экспортеров на внешних рынках, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
"РЭЦ стремится постоянно развивать свой портфель поддержки и адаптировать его под изменения экономической и геополитической конъюнктуры. Мы как вносим точечные изменения в правила предоставления господдержки и расширяем существующие меры, так и запускаем абсолютно новые программы, которые нужны экспортерам. Сейчас совместно с Минпромторгом работаем над перезапуском господдержки по послепродажному обслуживанию продукции экспортеров", - сказал Солодов.
Сессия Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд
Вчера, 13:04
Перезапуск программы ожидается в 2024 году.
В обновленной программе будут сняты барьеры, ограничивающие доступ к получению господдержки (в частности, требования по подтверждению экспортных поставок продукции), а также будет расширен перечень компенсируемых затрат с учетом пожелания и потребности экспортеров.
Кроме того, предусматриваются различные способы подтверждения понесенных затрат, в том числе путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию.
Участники сессии Новая география экспорта. Вызовы и возможности в рамках форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
РЭЦ: успешный экспорт должна сопровождать развитая торговая инфраструктура
Вчера, 12:06
Претендовать на получение поддержки смогут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Средства можно будет направить на создание сервисных центров за рубежом, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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