https://ria.ru/20231019/rets-1903824690.html

РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию

РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию - РИА Новости, 19.10.2023

РЭЦ и Минпромторг перезапустят господдержку по послепродажному обслуживанию

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:50

2023-10-19T13:50

2023-10-19T13:50

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг РФ готовят обновление программы государственной поддержки по послепродажному обслуживанию продукции российских экспортеров на внешних рынках, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла 19 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."РЭЦ стремится постоянно развивать свой портфель поддержки и адаптировать его под изменения экономической и геополитической конъюнктуры. Мы как вносим точечные изменения в правила предоставления господдержки и расширяем существующие меры, так и запускаем абсолютно новые программы, которые нужны экспортерам. Сейчас совместно с Минпромторгом работаем над перезапуском господдержки по послепродажному обслуживанию продукции экспортеров", - сказал Солодов.Перезапуск программы ожидается в 2024 году.В обновленной программе будут сняты барьеры, ограничивающие доступ к получению господдержки (в частности, требования по подтверждению экспортных поставок продукции), а также будет расширен перечень компенсируемых затрат с учетом пожелания и потребности экспортеров.Кроме того, предусматриваются различные способы подтверждения понесенных затрат, в том числе путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию.Претендовать на получение поддержки смогут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Средства можно будет направить на создание сервисных центров за рубежом, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.

https://ria.ru/20231019/rets-1903814063.html

https://ria.ru/20231019/rets-1903792170.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)