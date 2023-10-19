https://ria.ru/20231019/rets-1903814063.html

Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд

Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд - РИА Новости, 19.10.2023

Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд

Объем поддержанного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) экспорта по программам государственной поддержки по итогам девяти месяцев 2023 года уже достиг 7,5... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:04

2023-10-19T13:04

2023-10-19T13:04

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объем поддержанного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) экспорта по программам государственной поддержки по итогам девяти месяцев 2023 года уже достиг 7,5 миллиарда долларов, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла в четверг в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."В 2023 году РЭЦ реализует 10 программ государственной поддержки. Объем осуществленного с их помощью экспорта за 9 месяцев текущего года составил 7,5 миллиарда долларов, а количество уникальных поддержанных экспортеров в этом году уже превышает 800", - сказал Солодов."В следующем году мы планируем сохранить примерно сопоставимый объем портфеля реализуемых РЭЦ программ, он составит более 62 млрд рублей", - добавил он, напомнив, что реализуемые РЭЦ программы направлены на поддержку отечественных компаний на всем экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования и компенсации затрат на транспортировку продукции.В ходе сессии специалисты Российского экспортного центра подробно рассказали о действующих мерах поддержки для экспортеров.Так, были затронуты вопросы о компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, в том числе лесопромышленного комплекса через порты Северо-Запада, и продукции АПК, о них рассказала руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева.Руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ян Жуков рассказал о компенсации затрат на НИОКР и омологацию промышленной продукции, а о сертификации промышленной продукции и послепродажном обслуживании продукции рассказал руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Алексей Старостин.Руководитель проекта по администрированию банковских субсидий РЭЦ Мария Будрина рассказала о компенсации ставки в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а о сертификации продукции АПК рассказал руководитель направления по программам АПК и межотраслевым программам поддержки РЭЦ Антон Савончик.Про компенсации затрат на участие в выставках рассказал руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Петр Олейник, про программу продвижения агропродукции через зарубежные павильоны - руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ксения Бурцева.О гарантии обратного выкупа продукции сельскохозяйственного машиностроения рассказал старший эксперт РЭЦ Дмитрий Славин.Модератором сессии выступил директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ Евгений Магомедов.

https://ria.ru/20231019/rets-1903792170.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)