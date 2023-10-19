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Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд - РИА Новости, 19.10.2023
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13:04 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/rets-1903814063.html
Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд
Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд - РИА Новости, 19.10.2023
Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд
Объем поддержанного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) экспорта по программам государственной поддержки по итогам девяти месяцев 2023 года уже достиг 7,5... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:04
2023-10-19T13:04
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объем поддержанного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) экспорта по программам государственной поддержки по итогам девяти месяцев 2023 года уже достиг 7,5 миллиарда долларов, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла в четверг в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России"."В 2023 году РЭЦ реализует 10 программ государственной поддержки. Объем осуществленного с их помощью экспорта за 9 месяцев текущего года составил 7,5 миллиарда долларов, а количество уникальных поддержанных экспортеров в этом году уже превышает 800", - сказал Солодов."В следующем году мы планируем сохранить примерно сопоставимый объем портфеля реализуемых РЭЦ программ, он составит более 62 млрд рублей", - добавил он, напомнив, что реализуемые РЭЦ программы направлены на поддержку отечественных компаний на всем экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования и компенсации затрат на транспортировку продукции.В ходе сессии специалисты Российского экспортного центра подробно рассказали о действующих мерах поддержки для экспортеров.Так, были затронуты вопросы о компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, в том числе лесопромышленного комплекса через порты Северо-Запада, и продукции АПК, о них рассказала руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева.Руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ян Жуков рассказал о компенсации затрат на НИОКР и омологацию промышленной продукции, а о сертификации промышленной продукции и послепродажном обслуживании продукции рассказал руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Алексей Старостин.Руководитель проекта по администрированию банковских субсидий РЭЦ Мария Будрина рассказала о компенсации ставки в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а о сертификации продукции АПК рассказал руководитель направления по программам АПК и межотраслевым программам поддержки РЭЦ Антон Савончик.Про компенсации затрат на участие в выставках рассказал руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Петр Олейник, про программу продвижения агропродукции через зарубежные павильоны - руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ксения Бурцева.О гарантии обратного выкупа продукции сельскохозяйственного машиностроения рассказал старший эксперт РЭЦ Дмитрий Славин.Модератором сессии выступил директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ Евгений Магомедов.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Объем поддержанного РЭЦ экспорта с господдержкой уже достиг $7,5 млрд

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСессия "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Сессия Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год в рамках международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сессия "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Объем поддержанного Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ) экспорта по программам государственной поддержки по итогам девяти месяцев 2023 года уже достиг 7,5 миллиарда долларов, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в ходе сессии "Государственная поддержка экспортеров в 2023 году и планы на 2024 год", которая прошла в четверг в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".
"В 2023 году РЭЦ реализует 10 программ государственной поддержки. Объем осуществленного с их помощью экспорта за 9 месяцев текущего года составил 7,5 миллиарда долларов, а количество уникальных поддержанных экспортеров в этом году уже превышает 800", - сказал Солодов.
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"В следующем году мы планируем сохранить примерно сопоставимый объем портфеля реализуемых РЭЦ программ, он составит более 62 млрд рублей", - добавил он, напомнив, что реализуемые РЭЦ программы направлены на поддержку отечественных компаний на всем экспортном пути: от НИОКР по разработке новой продукции и участия в выставках за рубежом для поиска клиентов до получения льготного финансирования и компенсации затрат на транспортировку продукции.
В ходе сессии специалисты Российского экспортного центра подробно рассказали о действующих мерах поддержки для экспортеров.
Так, были затронуты вопросы о компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, в том числе лесопромышленного комплекса через порты Северо-Запада, и продукции АПК, о них рассказала руководитель направления по администрированию программ промышленности РЭЦ Наталья Ведищева.
Руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ян Жуков рассказал о компенсации затрат на НИОКР и омологацию промышленной продукции, а о сертификации промышленной продукции и послепродажном обслуживании продукции рассказал руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Алексей Старостин.
Руководитель проекта по администрированию банковских субсидий РЭЦ Мария Будрина рассказала о компенсации ставки в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности, а о сертификации продукции АПК рассказал руководитель направления по программам АПК и межотраслевым программам поддержки РЭЦ Антон Савончик.
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Про компенсации затрат на участие в выставках рассказал руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Петр Олейник, про программу продвижения агропродукции через зарубежные павильоны - руководитель проекта по администрированию субсидий РЭЦ Ксения Бурцева.
О гарантии обратного выкупа продукции сельскохозяйственного машиностроения рассказал старший эксперт РЭЦ Дмитрий Славин.
Модератором сессии выступил директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ Евгений Магомедов.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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