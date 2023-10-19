https://ria.ru/20231019/reki-1903729330.html
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках - РИА Новости, 19.10.2023
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках
Уровни воды ниже опасно низких отметок прогнозируются на этой неделе на реках в пяти регионах четырех федеральных округов страны, возможны сбои в работе... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:49
2023-10-19T02:49
2023-10-19T02:49
внии гочс
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уровни воды ниже опасно низких отметок прогнозируются на этой неделе на реках в пяти регионах четырех федеральных округов страны, возможны сбои в работе водозаборов и нарушения судоходства, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Уровень воды ниже опасно низкой отметки прогнозируется на реках республик Саха (Якутия) и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Магаданской и Кировской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих субъектах "существуют риски в работе водозаборных сооружений и нарушения судоходства".
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ханты-мансийский автономный округ
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внии гочс, ханты-мансийский автономный округ
ВНИИ ГОЧС, Ханты-Мансийский автономный округ
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках
ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах на этой неделе могут опасно упасть уровни воды рек