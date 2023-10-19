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В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках - РИА Новости, 19.10.2023
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02:49 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/reki-1903729330.html
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках - РИА Новости, 19.10.2023
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках
Уровни воды ниже опасно низких отметок прогнозируются на этой неделе на реках в пяти регионах четырех федеральных округов страны, возможны сбои в работе... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T02:49
2023-10-19T02:49
внии гочс
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уровни воды ниже опасно низких отметок прогнозируются на этой неделе на реках в пяти регионах четырех федеральных округов страны, возможны сбои в работе водозаборов и нарушения судоходства, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Уровень воды ниже опасно низкой отметки прогнозируется на реках республик Саха (Якутия) и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Магаданской и Кировской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в этих субъектах "существуют риски в работе водозаборных сооружений и нарушения судоходства".
https://ria.ru/20231004/zagryaznenie-1900322627.html
ханты-мансийский автономный округ
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внии гочс, ханты-мансийский автономный округ
ВНИИ ГОЧС, Ханты-Мансийский автономный округ
В пяти регионах прогнозируют опасное падение уровня воды в реках

ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах на этой неделе могут опасно упасть уровни воды рек

© NASA / EOS Project Science OfficeРека Марха в Якутии. 29 октября 2020. Снимок со спутника
Река Марха в Якутии. 29 октября 2020. Снимок со спутника
© NASA / EOS Project Science Office
Река Марха в Якутии. 29 октября 2020. Снимок со спутника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уровни воды ниже опасно низких отметок прогнозируются на этой неделе на реках в пяти регионах четырех федеральных округов страны, возможны сбои в работе водозаборов и нарушения судоходства, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Уровень воды ниже опасно низкой отметки прогнозируется на реках республик Саха (Якутия) и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Магаданской и Кировской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что в этих субъектах "существуют риски в работе водозаборных сооружений и нарушения судоходства".
 
ВНИИ ГОЧСХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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