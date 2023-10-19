https://ria.ru/20231019/reabiltatsiya-1903948177.html

Реабилитацию ветеранов СВО организуют в соцучреждении под Ярославлем

Реабилитацию ветеранов СВО организуют в соцучреждении под Ярославлем - РИА Новости, 19.10.2023

Реабилитацию ветеранов СВО организуют в соцучреждении под Ярославлем

Строительство нового спального корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов завершено в Некрасовском районе Ярославской области, на базе учреждения... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:07

2023-10-19T21:07

2023-10-19T21:14

ярославская область

ярославская область

некрасовский район

общество

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Строительство нового спального корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов завершено в Некрасовском районе Ярославской области, на базе учреждения планируется проведение социальной реабилитации инвалидов из числа участников специальной военной операции, сообщает правительство региона. Сообщается, что в селе Новом Некрасовского района завершено строительство нового спального корпуса Некрасовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы проведены по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", который в регионе реализует правительство области. В торжественном открытии объекта принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Цель проекта, инициированного президентом, – обеспечить активное и здоровое долголетие пожилых людей. Отрадно, что у нас в Ярославской области появляются такие достойные комплексы. Новый спальный корпус отвечает всем современным требованиям по обеспечению достойной жизни и досуга жителей региона старшего возраста. Прекрасная территория, много возможностей для саморазвития и отдыха", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. Кроме того, отметил губернатор, в соцучреждении можно получить врачебную помощь, пройти реабилитацию. Но самое главное, подчеркнул Михаил Евраев, в учреждении очень тепло и душевно относятся к людям. Губернатору рассказали, что спальный корпус рассчитан на проживание 128 пожилых граждан и инвалидов. Заселение постояльцев уже началось. В новом корпусе и около него создана безбарьерная среда, которая позволяет маломобильным постояльцам свободно передвигаться. Предусмотрены разнообразные виды активности: кружки рукоделия, творческие мастерские, спортивные занятия. Также есть комната психологической разгрузки, медицинские кабинеты. "На базе филиала по инициативе губернатора планируется проведение социальной реабилитации инвалидов из числа участников СВО", - информирует областное правительство. По данным областного правительства, строительство здания велось с 2019 по 2022 год. В 2023 году проводились работы по закупке и установке оборудования, созданию комфортных условий для проживающих. Малоэтажное здание предусматривает квартирный тип размещения в двухместных комнатах с отдельными санузлами, кухнями-гостиными.

https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886726600.html

https://ria.ru/20231011/bolnitsy-1902135485.html

ярославская область

некрасовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ярославская область, некрасовский район, общество, михаил евраев