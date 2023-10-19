https://ria.ru/20231019/rassledovanie-1903951346.html

США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице

США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице - РИА Новости, 19.10.2023

США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице

США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице в Газе, заявил официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T21:39

2023-10-19T21:39

2023-10-19T21:39

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице в Газе, заявил официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер. "Я не считаю, что это уместно в настоящее время. Израиль уже предоставил достаточно свидетельств", - сказал он журналистам на брифинге в ответ на вопрос о возможности проведения международного расследования причин трагедии. Миллер добавил, что правительство США проводит собственную "оценку" произошедшего. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась атаке. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".

https://ria.ru/20231019/snaryady-1903950029.html

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в мире, цены на нефть, палестина, израиль, сша, дмитрий медведев, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году