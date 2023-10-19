https://ria.ru/20231019/rassledovanie-1903859948.html

В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги

В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги - РИА Новости, 19.10.2023

В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги

Прокуратура Берлина заявила в четверг, что начала расследование произошедшей накануне попытки поджога синагоги. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:56

2023-10-19T14:56

2023-10-19T14:56

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олаф шольц

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берлин (город)

германия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина заявила в четверг, что начала расследование произошедшей накануне попытки поджога синагоги. В среду еврейская община Kahal Adass Jisroel сообщила, что неизвестные бросили два коктейля Молотова в их здание. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент уже осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее полиция уточнила, что здание, которое пытались поджечь, было синагогой. "В связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке, пропалестинскими митингами последних двух недель, характеризующимися антисемитизмом и растущим насилием в отношении полиции, а также имеющим характер эскалации вчерашним нападением на синагогу, генеральный прокурор Берлина начала расследование против пока еще неизвестных лиц в связи с попыткой поджога с отягчающими обстоятельствами", - говорится в заявлении прокуратуры. Согласно данным профсоюза полиции Берлина, за последние двое суток в стычках с участниками пропалестинских манифестаций получили ранения не менее 80 сотрудников полиции.

https://ria.ru/20231019/izrail-1903853297.html

https://ria.ru/20231019/protesty-1903730564.html

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в мире, олаф шольц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, берлин (город), германия, ближний восток