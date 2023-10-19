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В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги - РИА Новости, 19.10.2023
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14:56 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/rassledovanie-1903859948.html
В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги
В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги - РИА Новости, 19.10.2023
В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги
Прокуратура Берлина заявила в четверг, что начала расследование произошедшей накануне попытки поджога синагоги. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:56
2023-10-19T14:56
в мире
олаф шольц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
берлин (город)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина заявила в четверг, что начала расследование произошедшей накануне попытки поджога синагоги. В среду еврейская община Kahal Adass Jisroel сообщила, что неизвестные бросили два коктейля Молотова в их здание. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент уже осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее полиция уточнила, что здание, которое пытались поджечь, было синагогой. "В связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке, пропалестинскими митингами последних двух недель, характеризующимися антисемитизмом и растущим насилием в отношении полиции, а также имеющим характер эскалации вчерашним нападением на синагогу, генеральный прокурор Берлина начала расследование против пока еще неизвестных лиц в связи с попыткой поджога с отягчающими обстоятельствами", - говорится в заявлении прокуратуры. Согласно данным профсоюза полиции Берлина, за последние двое суток в стычках с участниками пропалестинских манифестаций получили ранения не менее 80 сотрудников полиции.
https://ria.ru/20231019/izrail-1903853297.html
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в мире, олаф шольц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, берлин (город), германия, ближний восток
В мире, Олаф Шольц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Берлин (город), Германия, Ближний Восток
В Берлине начали расследование попытки поджога синагоги

Прокуратура Берлина начала расследование попытки поджога синагоги

© AFP 2023 / ODD ANDERSENСотрудники полиции рядом со зданием синагоги, которое пытались поджечь
Сотрудники полиции рядом со зданием синагоги, которое пытались поджечь - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
Сотрудники полиции рядом со зданием синагоги, которое пытались поджечь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура Берлина заявила в четверг, что начала расследование произошедшей накануне попытки поджога синагоги.
В среду еврейская община Kahal Adass Jisroel сообщила, что неизвестные бросили два коктейля Молотова в их здание. В результате инцидента никто не пострадал. Инцидент уже осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Позднее полиция уточнила, что здание, которое пытались поджечь, было синагогой.
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"В связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке, пропалестинскими митингами последних двух недель, характеризующимися антисемитизмом и растущим насилием в отношении полиции, а также имеющим характер эскалации вчерашним нападением на синагогу, генеральный прокурор Берлина начала расследование против пока еще неизвестных лиц в связи с попыткой поджога с отягчающими обстоятельствами", - говорится в заявлении прокуратуры.
Согласно данным профсоюза полиции Берлина, за последние двое суток в стычках с участниками пропалестинских манифестаций получили ранения не менее 80 сотрудников полиции.
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В миреОлаф ШольцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБерлин (город)ГерманияБлижний Восток
 
 
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