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Израильская армия сообщила о пуске противотанковых ракет из Ливана - РИА Новости, 19.10.2023
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12:16 19.10.2023 (обновлено: 12:26 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/rakety-1903795307.html
Израильская армия сообщила о пуске противотанковых ракет из Ливана
Израильская армия сообщила о пуске противотанковых ракет из Ливана - РИА Новости, 19.10.2023
Израильская армия сообщила о пуске противотанковых ракет из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что с территории Ливана были выпущены две противотанковые ракеты в направлении приграничного кибуца... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:16
2023-10-19T12:26
израиль
ливан
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что с территории Ливана были выпущены две противотанковые ракеты в направлении приграничного кибуца Манара."Некоторое время назад были запущены противотанковые ракеты в направлении кибуца Манара неподалеку от района охранного ограждения между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.Затем в ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали два пуска ракет. Информации о жертвах не поступало. Армия Израиля ведет артиллерийский огонь по зоне запуска.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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израиль, ливан, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия, хамас, оон
Израиль, Ливан, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, Россия, ХАМАС, ООН
Израильская армия сообщила о пуске противотанковых ракет из Ливана

Армия Израиля: с территории Ливана запустили две противотанковые ракеты

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что с территории Ливана были выпущены две противотанковые ракеты в направлении приграничного кибуца Манара.
"Некоторое время назад были запущены противотанковые ракеты в направлении кибуца Манара неподалеку от района охранного ограждения между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Затем в ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали два пуска ракет. Информации о жертвах не поступало. Армия Израиля ведет артиллерийский огонь по зоне запуска.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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ИзраильЛиванВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинРоссияХАМАСООН
 
 
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