https://ria.ru/20231019/rakety-1903756124.html

"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ

"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023

"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ

Поставка США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ станет новым этапом обострения в конфликте с Россией, сообщил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T09:53

2023-10-19T09:53

2023-10-19T09:53

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welt

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Поставка США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ станет новым этапом обострения в конфликте с Россией, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Это новый виток эскалации конфликта", – прокомментировал репортер ситуацию.Он также подчеркнул, что в Германии уже давно идут обсуждения о поставке Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.Ранее газета New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Германия может отправить Украине ракеты дальнего действия Taurus, если США в свою очередь объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.

https://ria.ru/20231018/rakety-1903525860.html

https://ria.ru/20231019/stolknovenie-1903748007.html

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сша

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в мире, украина, германия, сша, вооруженные силы украины, welt