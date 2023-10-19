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"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
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09:53 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/rakety-1903756124.html
"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ
"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ - РИА Новости, 19.10.2023
"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ
Поставка США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ станет новым этапом обострения в конфликте с Россией, сообщил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T09:53
2023-10-19T09:53
в мире
украина
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сша
вооруженные силы украины
welt
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Поставка США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ станет новым этапом обострения в конфликте с Россией, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt."Это новый виток эскалации конфликта", – прокомментировал репортер ситуацию.Он также подчеркнул, что в Германии уже давно идут обсуждения о поставке Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.Ранее газета New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Германия может отправить Украине ракеты дальнего действия Taurus, если США в свою очередь объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.
https://ria.ru/20231018/rakety-1903525860.html
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в мире, украина, германия, сша, вооруженные силы украины, welt
В мире, Украина, Германия, США, Вооруженные силы Украины, Welt
"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ

Welt: использование ВСУ ракет ATACMS приведет к новому витку эскалации

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Поставка США Украине дальнобойных ракет ATACMS и их использование ВСУ станет новым этапом обострения в конфликте с Россией, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
"Это новый виток эскалации конфликта", – прокомментировал репортер ситуацию.
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Он также подчеркнул, что в Германии уже давно идут обсуждения о поставке Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.
Ранее газета New York Times со ссылкой на председателя комитета бундестага по обороне и лоббиста немецких оборонных концернов Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Германия может отправить Украине ракеты дальнего действия Taurus, если США в свою очередь объявят о поставках Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.
США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Поставки ракет с сокращенной дальностью в 165 километров предварительно не анонсировались.
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