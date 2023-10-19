Развожаев: ракета, атаковавшая штаб ЧФ в Севастополе, была французской
Развожаев: атаковавшая в сентябре штаб ЧФ в Севастополе ракета была французской
В Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Ракета, атаковавшая в сентябре штаб Черноморского флота в Севастополе, была французской, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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"Французская ракета отправляется на родину. Правда, в этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя", - написал Развожаев.
Развожаев подчеркнул, что когда узнал, что журналисты канала France 2 приехали в город снимать сюжет о последствиях атаки ВСУ на штаб флота, то ему пришла идея подарить им осколок ракеты.
Губернатор подчеркнул, что попросил директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского передать осколок на родину производителя ракет, чтобы люди во Франции знали правду.
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"Видели, куда летят французские ракеты посреди белого дня — на мирный город и горожан. Чтобы французы знали, кого поддерживает руководство их страны", - подчеркнул губернатор.
По его словам, судя по реакции, представительницы французской прессы Понсине Анн Одетт, она неприятно удивилась, когда узнала, что ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась "французской — производителя и разработчика ракетных систем MBDA".
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"Не знаю, рассказали ли журналисты в итоге о моем подарке. Найти сюжет на сайте телекомпании не удалось. Говорят, он прошел в онлайн-эфире и на сайт его публиковать не стали. Надеюсь, потому, что стало стыдно", - подчеркнул губернатор.
Киев 22 сентября нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщало Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.