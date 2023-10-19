https://ria.ru/20231019/putin-1903824420.html

Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта

Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта - РИА Новости, 19.10.2023

Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:24

2023-10-19T13:24

2023-10-19T13:24

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903823236_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_568e4d9f24d74ef527b96e75591714b2.jpg

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 2023-10-19T13:24 true PT123M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, россия, видео