https://ria.ru/20231019/putin-1903824420.html
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта - РИА Новости, 19.10.2023
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:24
2023-10-19T13:24
2023-10-19T13:24
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
2023-10-19T13:24
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PT123M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
2023-10-19T13:24
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PT123M50S
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.