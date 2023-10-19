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Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта - РИА Новости, 19.10.2023
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13:24 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/putin-1903824420.html
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта - РИА Новости, 19.10.2023
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:24
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владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
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Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
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Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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