https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903832305.html

На Урале вынесли приговор мужчине, продававшему детали для истребителей

На Урале вынесли приговор мужчине, продававшему детали для истребителей - РИА Новости, 19.10.2023

На Урале вынесли приговор мужчине, продававшему детали для истребителей

Сотрудники таможни "Кольцово" в Екатеринбурге задержали жителя Челябинской области, который два года отправлял в США и Японию посылки с товарами военного... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:50

2023-10-19T13:50

2023-10-19T13:52

япония

сша

екатеринбург

миг-31

су-25

су-24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Сотрудники таможни "Кольцово" в Екатеринбурге задержали жителя Челябинской области, который два года отправлял в США и Японию посылки с товарами военного назначения, искусно их маскируя, сообщила пресс-служба уральского таможенного управления. "Сотрудники Кольцовской таможни... перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения в США и Японию. Сорокалетний житель Челябинска в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения", – говорится в сообщении. По информации ведомства, помощник мужчины приобретал различную военную технику и оборудование, а также консультировал о способах конспирации, а сам челябинец находил покупателей, принимал оплату и отправлял заказы, но содержимое посылок умышленно скрывал. "Так, под видом игрового джойстика он пытался отправить в Японию поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Эта техника поставляется в Вооруженные силы России для самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31 и, согласно заключению эксперта, относится к продукции военного назначения. Как и защитный бронешлем от поражения огнем стрелкового оружия – его мужчина обозначил как "бывший в употреблении шлем". А в посылке с "бывшим в употреблении топливным насосом" находился маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя АЛ-21Ф3 на самолетах типа Су-17 и Су-24", – отметили в пресс-службе. Организациям и физическим лицам запрещается отправка продукции военного назначения за рубеж без специального разрешения, для ввоза и вывоза подобных товаров необходима лицензия, подчеркнули в управлении. Фигурант осужден на пять лет условно, его подельнику суд назначил аналогичное наказание, добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230519/ikra-1872947855.html

япония

сша

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, сша, екатеринбург, миг-31, су-25, су-24