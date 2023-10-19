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На Урале вынесли приговор мужчине, продававшему детали для истребителей
На Урале вынесли приговор мужчине, продававшему детали для истребителей - РИА Новости, 19.10.2023
На Урале вынесли приговор мужчине, продававшему детали для истребителей
Сотрудники таможни "Кольцово" в Екатеринбурге задержали жителя Челябинской области, который два года отправлял в США и Японию посылки с товарами военного... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:50
2023-10-19T13:50
2023-10-19T13:52
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Сотрудники таможни "Кольцово" в Екатеринбурге задержали жителя Челябинской области, который два года отправлял в США и Японию посылки с товарами военного назначения, искусно их маскируя, сообщила пресс-служба уральского таможенного управления. "Сотрудники Кольцовской таможни... перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения в США и Японию. Сорокалетний житель Челябинска в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения", – говорится в сообщении. По информации ведомства, помощник мужчины приобретал различную военную технику и оборудование, а также консультировал о способах конспирации, а сам челябинец находил покупателей, принимал оплату и отправлял заказы, но содержимое посылок умышленно скрывал. "Так, под видом игрового джойстика он пытался отправить в Японию поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Эта техника поставляется в Вооруженные силы России для самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31 и, согласно заключению эксперта, относится к продукции военного назначения. Как и защитный бронешлем от поражения огнем стрелкового оружия – его мужчина обозначил как "бывший в употреблении шлем". А в посылке с "бывшим в употреблении топливным насосом" находился маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя АЛ-21Ф3 на самолетах типа Су-17 и Су-24", – отметили в пресс-службе. Организациям и физическим лицам запрещается отправка продукции военного назначения за рубеж без специального разрешения, для ввоза и вывоза подобных товаров необходима лицензия, подчеркнули в управлении. Фигурант осужден на пять лет условно, его подельнику суд назначил аналогичное наказание, добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230519/ikra-1872947855.html
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япония, сша, екатеринбург, миг-31, су-25, су-24
Япония, США, Екатеринбург, МиГ-31, Су-25, Су-24
На Урале вынесли приговор мужчине, продававшему детали для истребителей
На Урале вынесли приговор мужчине, два года продававшему детали для истребителей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Сотрудники таможни "Кольцово" в Екатеринбурге задержали жителя Челябинской области, который два года отправлял в США и Японию посылки с товарами военного назначения, искусно их маскируя, сообщила пресс-служба уральского таможенного управления.
"Сотрудники Кольцовской таможни... перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения в США и Японию. Сорокалетний житель Челябинска
в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, оборот которых запрещен без специального разрешения", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, помощник мужчины приобретал различную военную технику и оборудование, а также консультировал о способах конспирации, а сам челябинец находил покупателей, принимал оплату и отправлял заказы, но содержимое посылок умышленно скрывал.
Китайского контрабандиста с красной икрой задержали на границе с РФ
"Так, под видом игрового джойстика он пытался отправить в Японию поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Эта техника поставляется в Вооруженные силы России
для самолетов Су
-24, Су
-25, МиГ
-31 и, согласно заключению эксперта, относится к продукции военного назначения. Как и защитный бронешлем от поражения огнем стрелкового оружия – его мужчина обозначил как "бывший в употреблении шлем". А в посылке с "бывшим в употреблении топливным насосом" находился маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя АЛ-21Ф3 на самолетах типа Су-17 и Су-24", – отметили в пресс-службе.
Организациям и физическим лицам запрещается отправка продукции военного назначения за рубеж без специального разрешения, для ввоза и вывоза подобных товаров необходима лицензия, подчеркнули в управлении.
Фигурант осужден на пять лет условно, его подельнику суд назначил аналогичное наказание, добавили в пресс-службе.