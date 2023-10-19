https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903812176.html

В Сургуте экс-полицейский сбежал из зала суда после оглашения приговора

В Сургуте экс-полицейский сбежал из зала суда после оглашения приговора - РИА Новости, 19.10.2023

В Сургуте экс-полицейский сбежал из зала суда после оглашения приговора

Экс-полицейский в Сургуте в ХМАО, обвиняемый в избиении задержанных, сбежал из зала суда после оглашения приговора и был объявлен в розыск, сообщили РИА Новости РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:00

2023-10-19T13:00

2023-10-19T13:07

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Экс-полицейский в Сургуте в ХМАО, обвиняемый в избиении задержанных, сбежал из зала суда после оглашения приговора и был объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Сургутского городского суда. Побег произошел еще месяц назад. "Да, действительно, 18 сентября был оглашен приговор, после которого из зала суда осужденный скрылся. До этого у него была мера пресечения не заключение под стражу, а подписка о невыезде, на суд он пришел сам, судья оглашал приговор без конвоя. В настоящее время осужденный находится в розыске", – сказала собеседница агентства. По информации региональной прокуратуры, бывший сотрудник полиции был признан виновным в совершении трех преступлений по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств и приговорен к 6,5 годам в исправительной колонии общего режима. "С января по февраль 2020 года фигурант незаконно применял к лицам, задержанным за совершение административных правонарушений, специальные средства, а также причинял им телесные повреждения. Судом установлено, что в применении приемов борьбы и спецсредств необходимости не было, задержанные сопротивления сотруднику полиции не оказывали, опасности не представляли", – отметили в прокуратуре. Комментарием УФСИН по ХМАО РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903791095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут