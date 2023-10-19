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В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом - РИА Новости, 19.10.2023
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12:03 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903791095.html
В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом
В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом - РИА Новости, 19.10.2023
В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом
Мужчина в Екатеринбурге взял в заложницы 2-летнюю племянницу и угрожал убить ее консервным ножом и вилкой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:03
2023-10-19T12:03
происшествия
екатеринбург
россия
асбест
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге взял в заложницы 2-летнюю племянницу и угрожал убить ее консервным ножом и вилкой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ в четверг. По информации ведомства, утром в среду 28-летний мужчина, находясь в квартире дома по улице Машиностроителей, вооружился консервным ножом и металлической вилкой и стал удерживать свою 2-летнюю племянницу. Мать девочки, 24-летняя сестра подозреваемого, вызвала полицию. Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, сообщение о неадекватном мужчине, угрожающем ребенку, поступило в отдел полиции №5 около 7 часов утра в среду. "К тому времени, как мать девочки впустила полицейских в квартиру, злоумышленник заперся с ребенком в ванной, при этом фигурант выдвигал невнятные требования и вел себя агрессивно, угрожая малолетней. Вскрыв дверь в ванную, сотрудники полиции пытались уговорить мужчину отпустить девочку, но в ходе переговоров он внезапно начал душить ребенка. Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали неадеквата", – говорится в сообщении УМВД. Серьезных повреждений девочке фигурант нанести не успел. Со слов сестры мужчины, он начал вести себя нервно уже накануне, сейчас задержанного поместили в медучреждение, пояснили в полиции. Против мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в покушении на убийство малолетней и незаконном лишении свободы ребенка, совершенных с применением предметов, используемых в качестве оружия. Будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого, отметили в СУСК. Сам мужчина проживает в свердловском городе Асбесте, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью, в Екатеринбурге находился в гостях у своей сестры, добавили в полиции.
https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html
екатеринбург
россия
асбест
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происшествия, екатеринбург, россия, асбест, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Асбест, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом

В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудница Следственного комитета России
Сотрудница Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудница Следственного комитета России . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге взял в заложницы 2-летнюю племянницу и угрожал убить ее консервным ножом и вилкой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ в четверг.
По информации ведомства, утром в среду 28-летний мужчина, находясь в квартире дома по улице Машиностроителей, вооружился консервным ножом и металлической вилкой и стал удерживать свою 2-летнюю племянницу. Мать девочки, 24-летняя сестра подозреваемого, вызвала полицию.
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Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, сообщение о неадекватном мужчине, угрожающем ребенку, поступило в отдел полиции №5 около 7 часов утра в среду.
"К тому времени, как мать девочки впустила полицейских в квартиру, злоумышленник заперся с ребенком в ванной, при этом фигурант выдвигал невнятные требования и вел себя агрессивно, угрожая малолетней. Вскрыв дверь в ванную, сотрудники полиции пытались уговорить мужчину отпустить девочку, но в ходе переговоров он внезапно начал душить ребенка. Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали неадеквата", – говорится в сообщении УМВД.
Серьезных повреждений девочке фигурант нанести не успел. Со слов сестры мужчины, он начал вести себя нервно уже накануне, сейчас задержанного поместили в медучреждение, пояснили в полиции.
Против мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в покушении на убийство малолетней и незаконном лишении свободы ребенка, совершенных с применением предметов, используемых в качестве оружия. Будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого, отметили в СУСК.
Сам мужчина проживает в свердловском городе Асбесте, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью, в Екатеринбурге находился в гостях у своей сестры, добавили в полиции.
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияАсбестСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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