https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903791095.html

В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом

В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом - РИА Новости, 19.10.2023

В Екатеринбурге мужчина угрожал убить двухлетнего ребенка консервным ножом

Мужчина в Екатеринбурге взял в заложницы 2-летнюю племянницу и угрожал убить ее консервным ножом и вилкой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T12:03

2023-10-19T12:03

2023-10-19T12:03

происшествия

екатеринбург

россия

асбест

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749150506_0:29:2704:1549_1920x0_80_0_0_e998780066864753558cae8073aa7feb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Мужчина в Екатеринбурге взял в заложницы 2-летнюю племянницу и угрожал убить ее консервным ножом и вилкой, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ в четверг. По информации ведомства, утром в среду 28-летний мужчина, находясь в квартире дома по улице Машиностроителей, вооружился консервным ножом и металлической вилкой и стал удерживать свою 2-летнюю племянницу. Мать девочки, 24-летняя сестра подозреваемого, вызвала полицию. Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, сообщение о неадекватном мужчине, угрожающем ребенку, поступило в отдел полиции №5 около 7 часов утра в среду. "К тому времени, как мать девочки впустила полицейских в квартиру, злоумышленник заперся с ребенком в ванной, при этом фигурант выдвигал невнятные требования и вел себя агрессивно, угрожая малолетней. Вскрыв дверь в ванную, сотрудники полиции пытались уговорить мужчину отпустить девочку, но в ходе переговоров он внезапно начал душить ребенка. Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали неадеквата", – говорится в сообщении УМВД. Серьезных повреждений девочке фигурант нанести не успел. Со слов сестры мужчины, он начал вести себя нервно уже накануне, сейчас задержанного поместили в медучреждение, пояснили в полиции. Против мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в покушении на убийство малолетней и незаконном лишении свободы ребенка, совершенных с применением предметов, используемых в качестве оружия. Будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемого, отметили в СУСК. Сам мужчина проживает в свердловском городе Асбесте, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью, в Екатеринбурге находился в гостях у своей сестры, добавили в полиции.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

екатеринбург

россия

асбест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, асбест, следственный комитет россии (ск рф)