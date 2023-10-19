https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903773142.html

В Новосибирске арестовали киллеров, не убивших бизнесмена семью выстрелами

В Новосибирске арестовали киллеров, не убивших бизнесмена семью выстрелами - РИА Новости, 19.10.2023

В Новосибирске арестовали киллеров, не убивших бизнесмена семью выстрелами

Следователи СК предъявили обвинение двум мужчинам в попытке совершения заказного убийства бизнесмена в Новосибирске этим летом, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:58

2023-10-19T10:58

2023-10-19T11:00

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следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Следователи СК предъявили обвинение двум мужчинам в попытке совершения заказного убийства бизнесмена в Новосибирске этим летом, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области. По данным СК, в ночь на 15 августа мужчины дождались потерпевшего на парковке в Октябрьском районе Новосибирска и выстрелили в него не менее семи раз из пистолета. Сорокалетний бизнесмен выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство по найму группой лиц. "В настоящее время двум исполнителям предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство, и по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, организатор преступления ввиду давних личных неприязненных отношений с бизнесменом, вызванных разногласиями в предпринимательской деятельности, решил его убить, для чего привлек двух знакомых, пообещав им не менее 10 миллионов рублей. "В связи с тем, что организатор преступления от органов следствия скрылся, он был объявлен в федеральный розыск", - сообщили в СУСК. Расследование, которое ведет первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, продолжается.

https://ria.ru/20230829/killer-1892947885.html

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)