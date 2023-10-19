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В ГД внесли проект обращения о прекращении США торговой блокады Кубы

В ГД внесли проект обращения о прекращении США торговой блокады Кубы - РИА Новости, 19.10.2023

В ГД внесли проект обращения о прекращении США торговой блокады Кубы

В Госдуму внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблеи ООН, парламентам государств - членов ООН о необходимости прекращения... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:32

2023-10-19T15:32

2023-10-19T16:12

сша

куба

госдума рф

оон

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблеи ООН, парламентам государств - членов ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, соответствующий проект постановления об обращении размещен в думской электронной базе.Инициатором проекта выступил комитет ГД по международным делам."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к участникам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, парламентам государств – членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям с призывом к немедленному и полному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, организованной руководством Соединенных Штатов Америки и ставшей способом многопланового давления на кубинский народ", - сказано в проекте постановления об обращении ГД.Отмечается, что ГД выражает протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права, которое проявляется в систематических попытках запугивания Кубы."В настоящее время в результате организованной Соединенными Штатами Америки экономической, торговой и финансовой блокады в Республике Куба сложилась сложная экономическая и гуманитарная обстановка, которую усугубляют последствия ряда природных и техногенных катастроф", - подчеркивается в документе.Также незаконные действия американских властей в отношении народа Республики Куба негативно отражаются на его благополучии, отмечают авторы обращения.Добавляется, что Куба сохраняет решимость твердо отстаивать свой суверенитет и социальные завоевания. При этом "готовность кубинцев уверенно следовать по пути защиты национальной независимости делает блокаду бессмысленной, обрекает ее на неизбежный провал".Авторы обращения считают, что политика односторонних санкций продемонстрировала свою полную неэффективность, а практика их применения доказала неспособность сдержать стремление народов к свободе и независимости."Государственная Дума обращается к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств-членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям с призывом осудить незаконную экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны Соединенных Штатов Америки, выработать и реализовать практические меры с целью побудить Вашингтон положить конец многолетней блокаде Кубы, прекратить давление на кубинский народ, гарантировать уважение общепризнанных принципов и норм международного права", - уточняется в конце обращения.

https://ria.ru/20231019/obraschenie-1903765214.html

https://ria.ru/20231017/eksport-1903397700.html

сша

куба

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сша, куба, госдума рф, оон, вашингтон (штат)