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При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек - РИА Новости, 19.10.2023
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07:25 19.10.2023 (обновлено: 10:16 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pozhar-1903741716.html
При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек
При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек - РИА Новости, 19.10.2023
При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек
Свыше 50 человек эвакуировали при пожаре в областной больнице в Биробиджане, огонь уже потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по ЕАО. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T07:25
2023-10-19T10:16
биробиджан
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуировали при пожаре в областной больнице в Биробиджане, огонь уже потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по ЕАО. "Эвакуировано 54 человека - пациенты и персонал. Они пока не вернулись в здание, так как там задымление", - отметил собеседник. По его словам, площадь возгорания составила 1 квадратный метр, оно уже потушено. В пресс-службе главка сообщают, что очаг обнаружен в помещении кухни неврологического отделения. На место выезжали 19 спасателей и 6 единиц техники.
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биробиджан, россия, происшествия
Биробиджан, Россия, Происшествия
При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек

При пожаре в областной больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек

© Фото : МЧС Еврейской автономной области/ВКонтактеПожар в здании областной больницы в Биробиджане
Пожар в здании областной больницы в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : МЧС Еврейской автономной области/ВКонтакте
Пожар в здании областной больницы в Биробиджане
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуировали при пожаре в областной больнице в Биробиджане, огонь уже потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по ЕАО.
«
"Эвакуировано 54 человека - пациенты и персонал. Они пока не вернулись в здание, так как там задымление", - отметил собеседник.
По его словам, площадь возгорания составила 1 квадратный метр, оно уже потушено.
В пресс-службе главка сообщают, что очаг обнаружен в помещении кухни неврологического отделения. На место выезжали 19 спасателей и 6 единиц техники.
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