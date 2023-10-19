https://ria.ru/20231019/pozhar-1903741716.html

При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек

При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек - РИА Новости, 19.10.2023

При пожаре в больнице в Биробиджане эвакуировали свыше 50 человек

Свыше 50 человек эвакуировали при пожаре в областной больнице в Биробиджане, огонь уже потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по ЕАО. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T07:25

2023-10-19T07:25

2023-10-19T10:16

биробиджан

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуировали при пожаре в областной больнице в Биробиджане, огонь уже потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по ЕАО. "Эвакуировано 54 человека - пациенты и персонал. Они пока не вернулись в здание, так как там задымление", - отметил собеседник. По его словам, площадь возгорания составила 1 квадратный метр, оно уже потушено. В пресс-службе главка сообщают, что очаг обнаружен в помещении кухни неврологического отделения. На место выезжали 19 спасателей и 6 единиц техники.

https://ria.ru/20231017/pozhar-1903227416.html

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биробиджан, россия, происшествия