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В Белоруссии хотят ввести СМС-повестки на военную службу - РИА Новости, 19.10.2023
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23:59 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/povestki-1903967203.html
В Белоруссии хотят ввести СМС-повестки на военную службу
В Белоруссии хотят ввести СМС-повестки на военную службу - РИА Новости, 19.10.2023
В Белоруссии хотят ввести СМС-повестки на военную службу
Правительство Белоруссии предлагает парламентариям страны рассмотреть законопроект, предполагающий возможность вызова в военкомат и на военную службу в том... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:59
2023-10-19T23:59
в мире
белоруссия
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МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии предлагает парламентариям страны рассмотреть законопроект, предполагающий возможность вызова в военкомат и на военную службу в том числе по СМС-оповещению, следует из опубликованного на национальном правовом интернет-портале страны законопроекта. "Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат, управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения", - говорится в проекте закона. Им предлагается внести в законодательство страны норму, что" при призыве на военную службу по мобилизации граждане являются на мероприятия призыва будучи оповещенными посредством СМС-сообщений". Такой способ оповещения граждан предлагается ввести при вызове как на мероприятия мобилизационной подготовки, так и мобилизации. При этом, согласно документу, операторы электросвязи в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, по запросу военных комиссариатов, управлений КГБ по областям будут обязаны в недельный срок представлять сведения об абонентских номерах, обеспечивать оповещение абонентов посредством направления СМС-сообщения. О смене номера граждане должны будут информировать военкомат. Разработчики законопроекта предлагают установить, что повестки под расписку могут вручаться гражданам по месту их работы, а также по месту нахождения граждан. Законопроектом также предусмотрено, что редакции СМИ обязаны распространять информацию, подготовленную министерством обороны и местными советами обороны, о проведении мобилизации и необходимости явки военнообязанных в военные комиссариаты, органы государственной безопасности. В документе прописано, что мобилизация в Белоруссии может быть полной или частичной. Также планируется повысить верхнюю границу наказания за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу с двух до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231001/shtraf-1899689452.html
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
В Белоруссии хотят ввести СМС-повестки на военную службу

Правительство Белоруссии предложило ввести СМС-повестки на военную службу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области. Архивное фото
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МИНСК, 19 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии предлагает парламентариям страны рассмотреть законопроект, предполагающий возможность вызова в военкомат и на военную службу в том числе по СМС-оповещению, следует из опубликованного на национальном правовом интернет-портале страны законопроекта.
«
"Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат, управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения", - говорится в проекте закона.
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Им предлагается внести в законодательство страны норму, что" при призыве на военную службу по мобилизации граждане являются на мероприятия призыва будучи оповещенными посредством СМС-сообщений". Такой способ оповещения граждан предлагается ввести при вызове как на мероприятия мобилизационной подготовки, так и мобилизации.
При этом, согласно документу, операторы электросвязи в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, по запросу военных комиссариатов, управлений КГБ по областям будут обязаны в недельный срок представлять сведения об абонентских номерах, обеспечивать оповещение абонентов посредством направления СМС-сообщения. О смене номера граждане должны будут информировать военкомат.
Разработчики законопроекта предлагают установить, что повестки под расписку могут вручаться гражданам по месту их работы, а также по месту нахождения граждан.
Законопроектом также предусмотрено, что редакции СМИ обязаны распространять информацию, подготовленную министерством обороны и местными советами обороны, о проведении мобилизации и необходимости явки военнообязанных в военные комиссариаты, органы государственной безопасности.
В документе прописано, что мобилизация в Белоруссии может быть полной или частичной.
Также планируется повысить верхнюю границу наказания за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу с двух до трех лет лишения свободы.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
О повестках в военкомат будут извещать через сайт "Госуслуги"
28 июля, 20:26
 
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