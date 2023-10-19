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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 19.10.2023 (обновлено: 14:53 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/poteri-1903854957.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Войска Украины на Краснолиманском направлении потеряли за сутки более 235 военнослужащих, российскими подразделениями были отражены 6 атак противника, сообщили... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:46
2023-10-19T14:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Войска Украины на Краснолиманском направлении потеряли за сутки более 235 военнослужащих, российскими подразделениями были отражены 6 атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак подразделений ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии в районах Торского, Ямполовки и Григоровки ДНР."Потери противника составили свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении убиты и ранены более 235 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Войска Украины на Краснолиманском направлении потеряли за сутки более 235 военнослужащих, российскими подразделениями были отражены 6 атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении группировкой войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак подразделений ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 40-го полка нацгвардии в районах Торского, Ямполовки и Григоровки ДНР.
«
"Потери противника составили свыше 235 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в Минобороны.
Работа расчета орудия - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 14:44
 
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