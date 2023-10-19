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Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении

Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.10.2023

Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" отбила атаку противника у Клещеевки в ДНР и нанесла удары по ВСУ у Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки, в результате чего... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T14:42

2023-10-19T14:42

2023-10-19T14:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" отбила атаку противника у Клещеевки в ДНР и нанесла удары по ВСУ у Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки, в результате чего Украина за сутки на данном направлении потеряла до 260 военных и 14 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки в ДНР."Общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия "Мста-Б", орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица М119 производства США", - уточнили в ведомстве.

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина