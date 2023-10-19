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Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 19.10.2023 (обновлено: 14:47 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/poteri-1903853192.html
Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении
Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.10.2023
Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" отбила атаку противника у Клещеевки в ДНР и нанесла удары по ВСУ у Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки, в результате чего... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:42
2023-10-19T14:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" отбила атаку противника у Клещеевки в ДНР и нанесла удары по ВСУ у Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки, в результате чего Украина за сутки на данном направлении потеряла до 260 военных и 14 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки в ДНР."Общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия "Мста-Б", орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица М119 производства США", - уточнили в ведомстве.
россия
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Минобороны назвало потери украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 260 солдат и 1 танк на Донецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" отбила атаку противника у Клещеевки в ДНР и нанесла удары по ВСУ у Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки, в результате чего Украина за сутки на данном направлении потеряла до 260 военных и 14 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки, Яковлевки и Васюковки в ДНР.
"Общие потери противника за сутки составили до 260 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: два орудия "Мста-Б", орудие Д-20, две гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица М119 производства США", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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