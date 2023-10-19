https://ria.ru/20231019/postanovlenie-1903960041.html

Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки

Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки - РИА Новости, 19.10.2023

Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки

Правительство России опубликовало постановление о мерах по реализации указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Соответствующий документ... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T22:52

2023-10-19T22:52

2023-10-19T22:52

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство России опубликовало постановление о мерах по реализации указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Позже пресс-служба кабмина сообщила, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки. При этом перечень компаний не будет опубликован. В документе, опубликованном в четверг, прописаны эти нормы, также закреплены соответствующие обязательства для дочерних компаний экспортеров из президентского указа. "Российские экспортеры, включенные в перечень, … обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации) мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), в сроки и размерах, которые установлены настоящим пунктом", - говорится в документе. Кроме того, исходя из постановления подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ наделена правом выдавать разрешения не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России. Срок действия постановления - до 30 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231013/putin-1902595510.html

https://ria.ru/20231011/belousov-1902140019.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)