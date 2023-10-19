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Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки - РИА Новости, 19.10.2023
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22:52 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/postanovlenie-1903960041.html
Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки
Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки - РИА Новости, 19.10.2023
Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки
Правительство России опубликовало постановление о мерах по реализации указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Соответствующий документ... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T22:52
2023-10-19T22:52
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство России опубликовало постановление о мерах по реализации указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Позже пресс-служба кабмина сообщила, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки. При этом перечень компаний не будет опубликован. В документе, опубликованном в четверг, прописаны эти нормы, также закреплены соответствующие обязательства для дочерних компаний экспортеров из президентского указа. "Российские экспортеры, включенные в перечень, … обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации) мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), в сроки и размерах, которые установлены настоящим пунктом", - говорится в документе. Кроме того, исходя из постановления подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ наделена правом выдавать разрешения не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России. Срок действия постановления - до 30 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231013/putin-1902595510.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Опубликовано постановление об исполнении указа о продаже валютной выручки

Опубликовано постановление о порядке исполнения указа о продаже валютной выручки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство России опубликовало постановление о мерах по реализации указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин на минувшей неделе подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
Позже пресс-служба кабмина сообщила, что экспортеры из указа президента обязаны с 16 октября зачислять на счета в РФ не менее 80% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения, а затем продать на внутреннем рынке из этих средств не менее 90% и одновременно не менее половины полученной по каждому контракту выручки. При этом перечень компаний не будет опубликован.
В документе, опубликованном в четверг, прописаны эти нормы, также закреплены соответствующие обязательства для дочерних компаний экспортеров из президентского указа.
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"Российские экспортеры, включенные в перечень, … обеспечивают выполнение своими дочерними хозяйственными обществами (в том числе созданными в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющими местонахождение за пределами территории Российской Федерации) мероприятий по обязательной продаже иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), в сроки и размерах, которые установлены настоящим пунктом", - говорится в документе.
Кроме того, исходя из постановления подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ наделена правом выдавать разрешения не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке России.
Срок действия постановления - до 30 апреля 2024 года.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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