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Сейчас не время для посредничества между Израилем и ХАМАС, считают в США - РИА Новости, 19.10.2023
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23:04 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/posrednichestvo-1903961421.html
Сейчас не время для посредничества между Израилем и ХАМАС, считают в США
Сейчас не время для посредничества между Израилем и ХАМАС, считают в США - РИА Новости, 19.10.2023
Сейчас не время для посредничества между Израилем и ХАМАС, считают в США
США считают, что на данный момент в ситуации на Ближнем Востоке не время для посредничества в урегулировании между ХАМАС и Израилем, сообщил официальный... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T23:04
2023-10-19T23:04
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США считают, что на данный момент в ситуации на Ближнем Востоке не время для посредничества в урегулировании между ХАМАС и Израилем, сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. "Что касается потенциального посредничества, я бы сказал, мы считаем, что на данный момент подходящий шаг не посредничество, а действия Израиля по защите себя, как любая страна", - сказал Миллер журналистам. По его словам, ХАМАС виновен в нынешнем обострении. Президент США Джо Байден ранее заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/artsnaryady-1903959266.html
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в мире, цены на нефть, россия, израиль, сша, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Россия, Израиль, США, Владимир Путин, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сейчас не время для посредничества между Израилем и ХАМАС, считают в США

В госдепе считают, что сейчас не время для посредничества между Израилем и ХАМАС

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США считают, что на данный момент в ситуации на Ближнем Востоке не время для посредничества в урегулировании между ХАМАС и Израилем, сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
«
"Что касается потенциального посредничества, я бы сказал, мы считаем, что на данный момент подходящий шаг не посредничество, а действия Израиля по защите себя, как любая страна", - сказал Миллер журналистам.
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По его словам, ХАМАС виновен в нынешнем обострении. Президент США Джо Байден ранее заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе обострения погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200–250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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