Рейтинг@Mail.ru
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 19.10.2023 (обновлено: 15:24 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pomosch-1903868483.html
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 19.10.2023
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:18
2023-10-19T15:24
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903758019_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_20d29960f081bced101e80675853ba76.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Гуманитарный груз, в составе которого мука, сахар, рис и макаронные изделия, передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что российская помощь будет передана египетской стороной мирному населению сектора Газа.Ранее ведомство сообщало, что самолет, вылетевший из Подмосковья в аэропорт города Эль-Ариш (Египет), доставит 27 тонн гуманитарного груза.
россия
египет
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903758019_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2388a627522dd21277a847124b591c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, московская область (подмосковье)
Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Московская область (Подмосковье)
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа

© Фото : МЧС РоссииПодготовка к отправке в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи
Подготовка к отправке в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : МЧС России
Подготовка к отправке в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Гуманитарный груз, в составе которого мука, сахар, рис и макаронные изделия, передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что российская помощь будет передана египетской стороной мирному населению сектора Газа.
Ранее ведомство сообщало, что самолет, вылетевший из Подмосковья в аэропорт города Эль-Ариш (Египет), доставит 27 тонн гуманитарного груза.
 
РоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала