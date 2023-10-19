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Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 19.10.2023

Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:18

2023-10-19T15:18

2023-10-19T15:24

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Гуманитарный груз, в составе которого мука, сахар, рис и макаронные изделия, передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что российская помощь будет передана египетской стороной мирному населению сектора Газа.Ранее ведомство сообщало, что самолет, вылетевший из Подмосковья в аэропорт города Эль-Ариш (Египет), доставит 27 тонн гуманитарного груза.

россия

египет

московская область (подмосковье)

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2023

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россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, московская область (подмосковье)