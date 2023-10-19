https://ria.ru/20231019/pomosch-1903868483.html
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы - РИА Новости, 19.10.2023
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:18
2023-10-19T15:18
2023-10-19T15:24
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903758019_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_20d29960f081bced101e80675853ba76.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Гуманитарный груз, в составе которого мука, сахар, рис и макаронные изделия, передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что российская помощь будет передана египетской стороной мирному населению сектора Газа.Ранее ведомство сообщало, что самолет, вылетевший из Подмосковья в аэропорт города Эль-Ариш (Египет), доставит 27 тонн гуманитарного груза.
россия
египет
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903758019_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2388a627522dd21277a847124b591c6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, московская область (подмосковье)
Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Московская область (Подмосковье)
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для жителей Газы
Спецборт МЧС доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа