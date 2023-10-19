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Советник президента Польши призвал Качиньского уйти в отставку - РИА Новости, 19.10.2023
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12:38 19.10.2023 (обновлено: 12:40 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/polsha-1903800748.html
Советник президента Польши призвал Качиньского уйти в отставку
Советник президента Польши призвал Качиньского уйти в отставку - РИА Новости, 19.10.2023
Советник президента Польши призвал Качиньского уйти в отставку
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен уйти в отставку после неудовлетворительного результата на парламентских... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T12:38
2023-10-19T12:40
в мире
польша
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен уйти в отставку после неудовлетворительного результата на парламентских выборах, заявил советник президента Польши Марчин Масталерек в эфире радиостанции Zet. По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство. Отвечая на вопрос, должен ли уйти в отставку Качиньский, советник президента коротко ответил: "Да". Такой же ответ, "да", он дал на вопрос, действительно ли PiS под руководством Качиньского "показательно завалил избирательную кампанию".
https://ria.ru/20231019/pamyatnik-1903683662.html
https://ria.ru/20231018/polsha-1903515415.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Советник президента Польши призвал Качиньского уйти в отставку

Советник президента Польши заявил, что Качиньский должен уйти в отставку

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский должен уйти в отставку после неудовлетворительного результата на парламентских выборах, заявил советник президента Польши Марчин Масталерек в эфире радиостанции Zet.
По итогам воскресных парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
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Отвечая на вопрос, должен ли уйти в отставку Качиньский, советник президента коротко ответил: "Да".
Такой же ответ, "да", он дал на вопрос, действительно ли PiS под руководством Качиньского "показательно завалил избирательную кампанию".
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