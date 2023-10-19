Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года силами санитарной авиации транспортировали более 600 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье для оказания медпомощи пострадавшим в ДТП и иных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяют санитарную авиацию.
Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что вертолеты санитарной авиации применяют в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряженного дорожного трафика.
"Кроме того, благодаря системе "Ночной старт" санитарная авиация может работать даже в темное время суток. Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей", - сказала Стригункова.
В пресс-службе уточнили, что в составе авиамедицинских бригад трудятся высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медпомощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.