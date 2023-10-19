https://ria.ru/20231019/podmoskove-1903915556.html

Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году

Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 19.10.2023

Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году

В Московской области с начала 2023 года силами санитарной авиации транспортировали более 600 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T17:53

2023-10-19T17:53

2023-10-19T17:53

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года силами санитарной авиации транспортировали более 600 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье для оказания медпомощи пострадавшим в ДТП и иных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяют санитарную авиацию. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что вертолеты санитарной авиации применяют в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряженного дорожного трафика. "Кроме того, благодаря системе "Ночной старт" санитарная авиация может работать даже в темное время суток. Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что в составе авиамедицинских бригад трудятся высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медпомощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

https://ria.ru/20231019/zavod-1903889950.html

https://ria.ru/20231019/podmoskove-1903797489.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, подольск, светлана стригункова