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Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 19.10.2023
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Новости Подмосковья
 
17:53 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/podmoskove-1903915556.html
Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году
Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 19.10.2023
Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году
В Московской области с начала 2023 года силами санитарной авиации транспортировали более 600 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T17:53
2023-10-19T17:53
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года силами санитарной авиации транспортировали более 600 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье для оказания медпомощи пострадавшим в ДТП и иных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяют санитарную авиацию. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что вертолеты санитарной авиации применяют в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряженного дорожного трафика. "Кроме того, благодаря системе "Ночной старт" санитарная авиация может работать даже в темное время суток. Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что в составе авиамедицинских бригад трудятся высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медпомощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
https://ria.ru/20231019/zavod-1903889950.html
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московская область (подмосковье), красногорск, подольск, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Подольск, Светлана Стригункова

Свыше 600 человек транспортировали санавиацией Подмосковья в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНовый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Московской области с начала 2023 года силами санитарной авиации транспортировали более 600 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье для оказания медпомощи пострадавшим в ДТП и иных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяют санитарную авиацию.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что вертолеты санитарной авиации применяют в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряженного дорожного трафика.
"Кроме того, благодаря системе "Ночной старт" санитарная авиация может работать даже в темное время суток. Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей", - сказала Стригункова.
В пресс-службе уточнили, что в составе авиамедицинских бригад трудятся высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медпомощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в больницы Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскПодольскСветлана Стригункова
 
 
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